Эту картошку с мясом хочется есть каждый день: все будут просить добавки

Картофель с мясом на шампуре: простой рецепт

Ингредиенты:

картофель - 1,5 кг

сливочное масло - 100 г

паприка копченая - 2 ст.л

чеснок - 7 зубчиков

соль - 1 ч.л

мед - 1 ст.л

грудинка свиная - 700 г

По словам автора видео, запекать картофель можно на мангале или просто в духовке дома.

Способ приготовления

Если картофель молодой, то кожуру не нужно снимать. Сделайте ножом небольшие надрезы на овощах и переложите в большую миску.

К маслу добавьте паприку, натертый чеснок, мед, соль и все тщательно перемешайте. Добавьте соус к картофелю.

Соус для приготовления картофеля (фото: кадр из видео)

Мясо или копченый бочок нарежьте, положите в миску и тщательно перемешайте. Оставьте мариноваться на 30 минут.

Картофель и грудинку чередуя нанизывайте на шампур. Далее в фольгу замотайте каждый шампур отдельно. Поставьте на мангал готовиться и переворачивайте каждые 5 мин.

Приготовление картофеля с мясом на мангале (фото: кадр из видео)

Проверить готовность картофеля можно с помощью зубочистки. Общее время приготовления - примерно 25 мин.

В конце смените фольгу и еще пожарите картофель до золотистой корочки.

Картофель с мясом на мангале (фото: кадр из видео)