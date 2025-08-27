Эту картошку с мясом хочется есть каждый день: все будут просить добавки

Картофель с мясом на шампуре - простое и сытное блюдо, которое прекрасно подходит для пикника или ужина. Сочетание ароматного картофеля и сочного мяса делает блюдо универсальным и удобным в приготовлении.
Ингредиенты:
По словам автора видео, запекать картофель можно на мангале или просто в духовке дома.
Способ приготовления
Если картофель молодой, то кожуру не нужно снимать. Сделайте ножом небольшие надрезы на овощах и переложите в большую миску.
К маслу добавьте паприку, натертый чеснок, мед, соль и все тщательно перемешайте. Добавьте соус к картофелю.
Мясо или копченый бочок нарежьте, положите в миску и тщательно перемешайте. Оставьте мариноваться на 30 минут.
Картофель и грудинку чередуя нанизывайте на шампур. Далее в фольгу замотайте каждый шампур отдельно. Поставьте на мангал готовиться и переворачивайте каждые 5 мин.
Проверить готовность картофеля можно с помощью зубочистки. Общее время приготовления - примерно 25 мин.
В конце смените фольгу и еще пожарите картофель до золотистой корочки.
