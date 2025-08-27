ua en ru
Эту картошку с мясом хочется есть каждый день: все будут просить добавки

Среда 27 августа 2025 07:45
Эту картошку с мясом хочется есть каждый день: все будут просить добавки Рецепт вкусной картошки с мясом на шампуре (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Картофель с мясом на шампуре - простое и сытное блюдо, которое прекрасно подходит для пикника или ужина. Сочетание ароматного картофеля и сочного мяса делает блюдо универсальным и удобным в приготовлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал украинского повара Ивана Янюка.

Картофель с мясом на шампуре: простой рецепт

Ингредиенты:

  • картофель - 1,5 кг
  • сливочное масло - 100 г
  • паприка копченая - 2 ст.л
  • чеснок - 7 зубчиков
  • соль - 1 ч.л
  • мед - 1 ст.л
  • грудинка свиная - 700 г

По словам автора видео, запекать картофель можно на мангале или просто в духовке дома.

Способ приготовления

Если картофель молодой, то кожуру не нужно снимать. Сделайте ножом небольшие надрезы на овощах и переложите в большую миску.

К маслу добавьте паприку, натертый чеснок, мед, соль и все тщательно перемешайте. Добавьте соус к картофелю.

Эту картошку с мясом хочется есть каждый день: все будут просить добавкиСоус для приготовления картофеля (фото: кадр из видео)

Мясо или копченый бочок нарежьте, положите в миску и тщательно перемешайте. Оставьте мариноваться на 30 минут.

Картофель и грудинку чередуя нанизывайте на шампур. Далее в фольгу замотайте каждый шампур отдельно. Поставьте на мангал готовиться и переворачивайте каждые 5 мин.

Эту картошку с мясом хочется есть каждый день: все будут просить добавкиПриготовление картофеля с мясом на мангале (фото: кадр из видео)

Проверить готовность картофеля можно с помощью зубочистки. Общее время приготовления - примерно 25 мин.

В конце смените фольгу и еще пожарите картофель до золотистой корочки.

Эту картошку с мясом хочется есть каждый день: все будут просить добавкиКартофель с мясом на мангале (фото: кадр из видео)

