"Ця нафта наша": угорці їдуть в Київ говорити про "Дружбу" і хочуть перевірити трубу

За словами Чепека, угорська делегація вирушила до України з метою проведення переговорів щодо відновлення роботи нафтопроводу "Дружба", а також перевірки його стану.

"В дорозі до Києва!" - сказано в заяві угорського посадовця.

Переговори не тільки з урядом України

Чепек розповів, що делегація Угорщини хоче провести переговори не тільки з українським урядом, але й представником Єврокомісії щодо відновлення нафтопроводу "Дружба".

"Ця нафта є власністю Угорщини, на неї не поширюються санкції ЄС чи США. Ця нафта належить нам", - заявив він.

Крім держсекретаря Міненерго Угорщини, до України вирушили фахівець нафтової промисловості, державний лідер з досвідом у міжнародних відносинах та аналітик енергетичного ринку.

За словами Чепека, перед відправкою до Києва угорська делегація провела переговори у Братиславі з представниками словацького енергетичного ринку та уряду.

Конфлікт через "Дружбу"

Нагадаємо, наприкінці лютого Віктор Орбан провів розмову з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо. За його словами, обидва прем'єри не згодні з тим, що відновити роботу нафтопроводу "Дружба" неможливо через технічні проблеми.

Орбан зазначив, що з цієї причини Угорщина і Словаччина хочуть створити так звану "слідчу комісію" і вимагають у президента України Володимира Зеленського допуску на об'єкт.