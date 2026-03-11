"Ця нафта наша": угорці їдуть в Київ говорити про "Дружбу" і хочуть перевірити трубу

Угорський держсекретар Міністерства енергетики Габор Чепек прямує до Києва для переговорів щодо якнайшвидшого запуску нафтопроводу "Дружба".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Чепека у Facebook.
За словами Чепека, угорська делегація вирушила до України з метою проведення переговорів щодо відновлення роботи нафтопроводу "Дружба", а також перевірки його стану.
"В дорозі до Києва!" - сказано в заяві угорського посадовця.
Чепек розповів, що делегація Угорщини хоче провести переговори не тільки з українським урядом, але й представником Єврокомісії щодо відновлення нафтопроводу "Дружба".
"Ця нафта є власністю Угорщини, на неї не поширюються санкції ЄС чи США. Ця нафта належить нам", - заявив він.
Крім держсекретаря Міненерго Угорщини, до України вирушили фахівець нафтової промисловості, державний лідер з досвідом у міжнародних відносинах та аналітик енергетичного ринку.
За словами Чепека, перед відправкою до Києва угорська делегація провела переговори у Братиславі з представниками словацького енергетичного ринку та уряду.
Нагадаємо, наприкінці лютого Віктор Орбан провів розмову з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо. За його словами, обидва прем'єри не згодні з тим, що відновити роботу нафтопроводу "Дружба" неможливо через технічні проблеми.
Орбан зазначив, що з цієї причини Угорщина і Словаччина хочуть створити так звану "слідчу комісію" і вимагають у президента України Володимира Зеленського допуску на об'єкт.
Зазначимо, Угорщина заблокувала виділення Україні кредиту ЄС у розмірі 90 мільярдів євро, вимагаючи відновити транзит російської нафти через трубопровід "Дружба".
Будапешт пообіцяв зняти вето лише після відновлення поставок, аргументуючи це порушенням Угоди про асоціацію.
Крім того, угорський прем'єр на початку березня вчергове звинуватив Україну у нібито блокуванні постачання нафти через трубопровід "Дружба" та пригрозив відновити його роботу силою.