"Эта нефть наша": венгры едут в Киев говорить о "Дружбе" и хотят проверить трубу

По словам Чепека, венгерская делегация отправилась в Украину с целью проведения переговоров по восстановлению работы нефтепровода "Дружба", а также проверки его состояния.

"В пути в Киев!" - сказано в заявлении венгерского чиновника.

Переговоры не только с правительством Украины

Чепек рассказал, что делегация Венгрии хочет провести переговоры не только с украинским правительством, но и представителем Еврокомиссии по восстановлению нефтепровода "Дружба".

"Эта нефть является собственностью Венгрии, на нее не распространяются санкции ЕС или США. Эта нефть принадлежит нам", - заявил он.

Кроме госсекретаря Минэнерго Венгрии, в Украину отправились специалист нефтяной промышленности, государственный лидер с опытом в международных отношениях и аналитик энергетического рынка.

По словам Чепека, перед отправкой в Киев венгерская делегация провела переговоры в Братиславе с представителями словацкого энергетического рынка и правительства.

Конфликт из-за "Дружбы"

Напомним, в конце февраля Виктор Орбан провел разговор с премьером Словакии Робертом Фицо. По его словам, оба премьера не согласны с тем, что возобновить работу нефтепровода "Дружба" невозможно из-за технических проблем.

Орбан отметил, что по этой причине Венгрия и Словакия хотят создать так называемую "следственную комиссию" и требуют у президента Украины Владимира Зеленского допуска на объект.