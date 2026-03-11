"Эта нефть наша": венгры едут в Киев говорить о "Дружбе" и хотят проверить трубу

Венгерский госсекретарь Министерства энергетики Габор Чепек направляется в Киев для переговоров по скорейшему запуску нефтепровода "Дружба".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Чепека в Facebook.
По словам Чепека, венгерская делегация отправилась в Украину с целью проведения переговоров по восстановлению работы нефтепровода "Дружба", а также проверки его состояния.
"В пути в Киев!" - сказано в заявлении венгерского чиновника.
Чепек рассказал, что делегация Венгрии хочет провести переговоры не только с украинским правительством, но и представителем Еврокомиссии по восстановлению нефтепровода "Дружба".
"Эта нефть является собственностью Венгрии, на нее не распространяются санкции ЕС или США. Эта нефть принадлежит нам", - заявил он.
Кроме госсекретаря Минэнерго Венгрии, в Украину отправились специалист нефтяной промышленности, государственный лидер с опытом в международных отношениях и аналитик энергетического рынка.
По словам Чепека, перед отправкой в Киев венгерская делегация провела переговоры в Братиславе с представителями словацкого энергетического рынка и правительства.
Напомним, в конце февраля Виктор Орбан провел разговор с премьером Словакии Робертом Фицо. По его словам, оба премьера не согласны с тем, что возобновить работу нефтепровода "Дружба" невозможно из-за технических проблем.
Орбан отметил, что по этой причине Венгрия и Словакия хотят создать так называемую "следственную комиссию" и требуют у президента Украины Владимира Зеленского допуска на объект.
Отметим, Венгрия заблокировала выделение Украине кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро, требуя возобновить транзит российской нефти через трубопровод "Дружба".
Будапешт пообещал снять вето только после возобновления поставок, аргументируя это нарушением Соглашения об ассоциации.
Кроме того, венгерский премьер в начале марта в очередной раз обвинил Украину в якобы блокировании поставок нефти по трубопроводу "Дружба" и пригрозил возобновить его работу силой.