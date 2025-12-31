У ЦВК пояснили, чому повоєнні вибори не можна проводити за звичайними правилами

Проведення виборів після війни вимагають прийняття окремого закону. В ньому мають бути передбачені процедури, які не характерні для виборів у мирний час.
Як повідомляє РБК-Україна, про це голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко розповів в інтерв’ю Укрінформу.
"На мою думку, доцільніше прийняти окремий закон, який буде регулювати особливості проведення повоєнних виборів - встановлювати саме оці специфічні процедури і моменти, які не характерні для виборів у мирний час", - пояснив він.
За його словами, такий закон має врегулювати і питання щодо критеріїв можливості чи неможливості проведення виборів на певній території.
"Такий законопроєкт був напрацьований ЦВК у 2022 році. Комісія пропонувала його Верховній Раді. Після цього у Раді відбувалася певна робота із залученням міжнародних партнерів. Єдине, що станом на зараз він не зареєстрований, наскільки я знаю", - сказав Діденко.
Він додав, що внаслідок війни в Україні є багато населених пунктів, які частково чи повністю зруйновані, а також практично знелюднені. Діденко наголосив, що питання про те, чи треба проводити там вибори, має бути вирішений саме законодавчо.
Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський раніше повідомив про готовність провести вибори за умови підтримки з боку США та європейських партнерів. Заява пролунала на тлі заяв президента США Дональда Трампа про необхідність президентських виборів в Україні та положень драфту мирного плану, який передбачає їх проведення після підписання угоди.
Крім того, Зеленський закликав Раду напрацювати законодавчі зміни. 22 грудня у Верховній Раді створили робочу групу для опрацювання можливості проведення виборів в умовах воєнного стану. Спікер Руслан Стефанчук наголосив, що відповідний закон матиме одноразову дію, а ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців.
Зазначимо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров наголосив, що в Україні зараз не ведеться робота над проведення виборів онлайн. Він зазначив, що ідея повністю цифрового голосування потребує складної підготовки, законодавчих змін і високого рівня суспільної довіри.
Докладніше - в матеріалі РБК-Україна "Вибори в Україні під час війни: що про це говорять і чи можливе голосування в "Дії".