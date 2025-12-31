UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

У ЦВК пояснили, чому повоєнні вибори не можна проводити за звичайними правилами

Фото: голова ЦВК Олег Діденко (cvk gov ua)
Автор: Валерій Ульяненко

Проведення виборів після війни вимагають прийняття окремого закону. В ньому мають бути передбачені процедури, які не характерні для виборів у мирний час.

Як повідомляє РБК-Україна, про це голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко розповів в інтерв’ю Укрінформу.

"На мою думку, доцільніше прийняти окремий закон, який буде регулювати особливості проведення повоєнних виборів - встановлювати саме оці специфічні процедури і моменти, які не характерні для виборів у мирний час", - пояснив він.

За його словами, такий закон має врегулювати і питання щодо критеріїв можливості чи неможливості проведення виборів на певній території.

"Такий законопроєкт був напрацьований ЦВК у 2022 році. Комісія пропонувала його Верховній Раді. Після цього у Раді відбувалася певна робота із залученням міжнародних партнерів. Єдине, що станом на зараз він не зареєстрований, наскільки я знаю", - сказав Діденко.

Він додав, що внаслідок війни в Україні є багато населених пунктів, які частково чи повністю зруйновані, а також практично знелюднені. Діденко наголосив, що питання про те, чи треба проводити там вибори, має бути вирішений саме законодавчо.

Президентські вибори в Україні

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський раніше повідомив про готовність провести вибори за умови підтримки з боку США та європейських партнерів. Заява пролунала на тлі заяв президента США Дональда Трампа про необхідність президентських виборів в Україні та положень драфту мирного плану, який передбачає їх проведення після підписання угоди.

Крім того, Зеленський закликав Раду напрацювати законодавчі зміни. 22 грудня у Верховній Раді створили робочу групу для опрацювання можливості проведення виборів в умовах воєнного стану. Спікер Руслан Стефанчук наголосив, що відповідний закон матиме одноразову дію, а ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців.

Зазначимо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров наголосив, що в Україні зараз не ведеться робота над проведення виборів онлайн. Він зазначив, що ідея повністю цифрового голосування потребує складної підготовки, законодавчих змін і високого рівня суспільної довіри.

Докладніше - в матеріалі РБК-Україна "Вибори в Україні під час війни: що про це говорять і чи можливе голосування в "Дії".

Центральна виборча комісіяВибори в УкраїніВійна в Україні