В ЦИК объяснили, почему послевоенные выборы нельзя проводить по обычным правилам

"По моему мнению, целесообразнее принять отдельный закон, который будет регулировать особенности проведения послевоенных выборов - устанавливать именно эти специфические процедуры и моменты, которые не характерны для выборов в мирное время", - пояснил он.

По его словам, такой закон должен урегулировать и вопрос о критериях возможности или невозможности проведения выборов на определенной территории.

"Такой законопроект был наработан ЦИК в 2022 году. Комиссия предлагала его Верховной Раде. После этого в Раде происходила определенная работа с привлечением международных партнеров. Единственное, что по состоянию на сейчас он не зарегистрирован, насколько я знаю", - сказал Диденко.

Он добавил, что в результате войны в Украине есть много населенных пунктов, которые частично или полностью разрушены, а также практически необитаемы. Диденко отметил, что вопрос о том, надо ли проводить там выборы, должен быть решен именно законодательно.