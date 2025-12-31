RU

Общество Образование Деньги Изменения

В ЦИК объяснили, почему послевоенные выборы нельзя проводить по обычным правилам

Фото: председатель ЦИК Олег Диденко (cvk gov ua)
Автор: Валерий Ульяненко

Проведение выборов после войны требует принятия отдельного закона. В нем должны быть предусмотрены процедуры, которые не характерны для выборов в мирное время.

Как сообщает РБК-Украина, об этом глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко рассказал в интервью Укринформу.

"По моему мнению, целесообразнее принять отдельный закон, который будет регулировать особенности проведения послевоенных выборов - устанавливать именно эти специфические процедуры и моменты, которые не характерны для выборов в мирное время", - пояснил он.

По его словам, такой закон должен урегулировать и вопрос о критериях возможности или невозможности проведения выборов на определенной территории.

"Такой законопроект был наработан ЦИК в 2022 году. Комиссия предлагала его Верховной Раде. После этого в Раде происходила определенная работа с привлечением международных партнеров. Единственное, что по состоянию на сейчас он не зарегистрирован, насколько я знаю", - сказал Диденко.

Он добавил, что в результате войны в Украине есть много населенных пунктов, которые частично или полностью разрушены, а также практически необитаемы. Диденко отметил, что вопрос о том, надо ли проводить там выборы, должен быть решен именно законодательно.

 

Президентские выборы в Украине

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский ранее сообщил о готовности провести выборы при условии поддержки со стороны США и европейских партнеров. Заявление прозвучало на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о необходимости президентских выборов в Украине и положений драфта мирного плана, который предусматривает их проведение после подписания соглашения.

Кроме того, Зеленский призвал Раду наработать законодательные изменения. 22 декабря в Верховной Раде создали рабочую группу для проработки возможности проведения выборов в условиях военного положения. Спикер Руслан Стефанчук отметил, что соответствующий закон будет иметь одноразовое действие, а ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей.

Отметим, министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что в Украине сейчас не ведется работа над проведением выборов онлайн. Он отметил, что идея полностью цифрового голосования требует сложной подготовки, законодательных изменений и высокого уровня общественного доверия.

Подробнее - в материале РБК-Украина "Выборы в Украине во время войны: что об этом говорят и возможно ли голосование в "Дії".

Читайте РБК-Украина в Google News
Центральная избирательная комиссияВыборы в УкраинеВойна в Украине