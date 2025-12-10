ЦВК назвала мінімальний термін підготовки до вільних виборів в Україні

Мінімальний термін, необхідний для підготовки до вільних та безпечних виборів в Україні, становитиме кілька місяців.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на коментарі заступника голови ЦВК Сергія Дубовика для CNN.
За його словами, бойові дії вже ускладнювали виборчі процеси: пошкодження дільниць та переміщення населення ставили під загрозу проведення голосування.
Дубовик наголосив, що для чесних і вільних виборів за міжнародними нормами потрібно щонайменше шість місяців підготовки.
"Якщо вибори відбудуться раніше, неможливо повністю гарантувати дотримання всіх міжнародних стандартів", - зазначив він.
"Майже 1 мільйон українців, багато з яких перебувають на передовій, стикаються з труднощами у здійсненні свого вибору. Без припинення бойових дій забезпечити повноцінне голосування буде дуже складно", - додав Дубовик.
Міжнародні спостерігачі наполягали на дотриманні стандартів прозорості та безпеки, а досвід попередніх виборів показав, що обмежений доступ до дільниць знижує довіру громадян і впливає на результати голосування .
Нині питання проведення повноцінних виборів стає особливо актуальним на тлі триваючого конфлікту.
Проведення позачергових президентських та парламентських виборів під час воєнного стану в Україні теоретично можливе. Найбільша загроза полягає у відсутності гарантій безпеки для виборців через постійні обстріли по всій країні.
Нагадаємо, що чергові місцеві вибори відбулися 26 жовтня, проте через воєнний стан їхнє проведення стало неможливим.
Раніше президент Володимир Зеленський зазначав, що Україна готова до виборів , але вони можливі лише за умови повного припинення вогню.
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю РБК-Україна підкреслив, що країна готується до проведення виборів після завершення воєнного стану .
Водночас, за інформацією Politico, на зустрічі з фракцією "Слуга народу" Зеленський висловив готовність брати участь у будь-яких виборах після війни . Проте джерела видання стверджують, що справжній зміст розмови був дещо іншим.
Зважаючи на міжнародне тиск, Володимир Зеленський доручив народним депутатам підготувати пропозиції щодо проведення виборів в Україні - детальніше про це в матеріалі РБК-Україна.