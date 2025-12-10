ЦВК назвала мінімальний термін підготовки до вільних виборів в Україні

За його словами, бойові дії вже ускладнювали виборчі процеси: пошкодження дільниць та переміщення населення ставили під загрозу проведення голосування.

Дубовик наголосив, що для чесних і вільних виборів за міжнародними нормами потрібно щонайменше шість місяців підготовки.

"Якщо вибори відбудуться раніше, неможливо повністю гарантувати дотримання всіх міжнародних стандартів", - зазначив він.

"Майже 1 мільйон українців, багато з яких перебувають на передовій, стикаються з труднощами у здійсненні свого вибору. Без припинення бойових дій забезпечити повноцінне голосування буде дуже складно", - додав Дубовик.

Міжнародні спостерігачі наполягали на дотриманні стандартів прозорості та безпеки, а досвід попередніх виборів показав, що обмежений доступ до дільниць знижує довіру громадян і впливає на результати голосування .

Нині питання проведення повноцінних виборів стає особливо актуальним на тлі триваючого конфлікту.