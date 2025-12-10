ЦИК назвала минимальный срок подготовки к свободным выборам в Украине

Вибори в Україні: ризики та перспективи

Проведення позачергових президентських та парламентських виборів під час воєнного стану в Україні теоретично можливе. Найбільша загроза полягає у відсутності гарантій безпеки для виборців через постійні обстріли по всій країні.

Нагадаємо, що чергові місцеві вибори відбулися 26 жовтня, проте через воєнний стан їх проведення стало неможливим.

Раніше президент Володимир Зеленський зазначав, що Україна готова до виборів , але вони можливі лише за умови повного припинення вогню.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю РБК-Україна наголосив, що країна готується до проведення виборів після завершення військового стану .

Водночас, за інформацією Politico, на зустрічі із фракцією "Слуга народу" Зеленський висловив готовність брати участь у будь-яких виборах після війни . Однак джерела видання стверджують, що справжній зміст розмови був дещо іншим.

Враховуючи міжнародний тиск, Володимир Зеленський доручив народним депутатам підготувати пропозиції щодо проведення виборів в Україні – докладніше про це у матеріалі РБК-Україна .