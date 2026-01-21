ЦВК дало пропозиції щодо виборів: через шість місяців після миру і без голосування в РФ

В Україні Центральна виборча комісія пропонує встановити термін у шість місяців між завершенням дії воєнного стану та початком виборчого процесу під час проведення виборів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови ЦВК Олега Діденко.
Зазначається, що строки виборчого процесу залишаться незмінними:
Під час підготовчого процесу оцінюється можливість проведення виборів на окремих територіях, аналіз готовності інфраструктури (наслідки війни), розрахунок та аналіз від МЗС щодо виборчих дільниць за кордоном тощо.
В ЦВК запропонували кілька важливих доповнень до виборчого процесу:
Своєю чергою присутня на засіданні голова профільного комітету Верховної Ради Олена Шуляк повідомила, що зараз на розгляді в парламенті є 23 законопроєкти, які стосуються виборів, 8 з них - першочергові.
В грудні минулого року президент України Володимир Зеленський закликав парламент напрацювати законодавчі зміни. 22 грудня 2025 року у Верховній Раді створили робочу групу для опрацювання можливості проведення виборів в умовах воєнного стану.
За словами Зеленського, в Україні вивчається варіант з електронним голосуванням на виборах для українців за кордоном. При цьому зараз мова йде тільки про вибори президента - проведення парламентських та місцевих виборів поки що не розглядається.
Зазначимо, що більшість українців негативно ставиться до онлайн-голосування через ризики фальсифікацій, хоча частина населення вважає проведення виборів після перемир’я з Росією необхідним кроком.
