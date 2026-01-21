ЦИК дал предложения по выборам: через шесть месяцев после мира и без голосования в РФ

В Украине Центральная избирательная комиссия предлагает установить срок в шесть месяцев между завершением действия военного положения и началом избирательного процесса во время проведения выборов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы ЦИК Олега Диденко.
Отмечается, что сроки избирательного процесса останутся неизменными:
Во время подготовительного процесса оценивается возможность проведения выборов на отдельных территориях, анализ готовности инфраструктуры (последствия войны), расчет и анализ от МИД относительно избирательных участков за рубежом и тому подобное.
В ЦИК предложили несколько важных дополнений к избирательному процессу:
В свою очередь присутствующая на заседании председатель профильного комитета Верховной Рады Елена Шуляк сообщила, что сейчас на рассмотрении в парламенте есть 23 законопроекта, касающиеся выборов, 8 из них - первоочередные.
В декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский призвал парламент наработать законодательные изменения. 22 декабря 2025 года в Верховной Раде создали рабочую группу для проработки возможности проведения выборов в условиях военного положения.
По словам Зеленского, в Украине изучается вариант с электронным голосованием на выборах для украинцев за рубежом. При этом сейчас речь идет только о выборах президента - проведение парламентских и местных выборов пока не рассматривается.
Отметим, что большинство украинцев негативно относится к онлайн-голосованию из-за рисков фальсификаций, хотя часть населения считает проведение выборов после перемирия с Россией необходимым шагом.
Подробнее - в материале РБК-Украина "Выборы в Украине во время войны: что об этом говорят и возможно ли голосование в "Дії".