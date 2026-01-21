ua en ru
ЦИК дал предложения по выборам: через шесть месяцев после мира и без голосования в РФ

Украина, Среда 21 января 2026 20:55
ЦИК дал предложения по выборам: через шесть месяцев после мира и без голосования в РФ Иллюстративное фото: выборы могут провести (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Украине Центральная избирательная комиссия предлагает установить срок в шесть месяцев между завершением действия военного положения и началом избирательного процесса во время проведения выборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы ЦИК Олега Диденко.

Отмечается, что сроки избирательного процесса останутся неизменными:

  • для выборов президента Украины - 90 дней;
  • для выборов народных депутатов Украины - 60 дней;

Во время подготовительного процесса оценивается возможность проведения выборов на отдельных территориях, анализ готовности инфраструктуры (последствия войны), расчет и анализ от МИД относительно избирательных участков за рубежом и тому подобное.

В ЦИК предложили несколько важных дополнений к избирательному процессу:

  • дальнейшая либерализация изменения адреса проживания и места голосования;
  • закрепление на законодательном уровне нормы, что голосование на территории РФ и Беларуси запрещено;
  • вместо голосования на территории РФ и РБ избиратели оттуда могут проголосовать в других безопасных государствах;
  • необходимость обеспечить эффективные инструменты противодействия иностранному вмешательству в выборы;
  • наработка протоколов безопасности во время проведения выборов.

В свою очередь присутствующая на заседании председатель профильного комитета Верховной Рады Елена Шуляк сообщила, что сейчас на рассмотрении в парламенте есть 23 законопроекта, касающиеся выборов, 8 из них - первоочередные.

В декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский призвал парламент наработать законодательные изменения. 22 декабря 2025 года в Верховной Раде создали рабочую группу для проработки возможности проведения выборов в условиях военного положения.

По словам Зеленского, в Украине изучается вариант с электронным голосованием на выборах для украинцев за рубежом. При этом сейчас речь идет только о выборах президента - проведение парламентских и местных выборов пока не рассматривается.

Отметим, что большинство украинцев негативно относится к онлайн-голосованию из-за рисков фальсификаций, хотя часть населения считает проведение выборов после перемирия с Россией необходимым шагом.

Подробнее - в материале РБК-Украина "Выборы в Украине во время войны: что об этом говорят и возможно ли голосование в "Дії".

