ЦИК дал предложения по выборам: через шесть месяцев после мира и без голосования в РФ

В Украине Центральная избирательная комиссия предлагает установить срок в шесть месяцев между завершением действия военного положения и началом избирательного процесса во время проведения выборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы ЦИК Олега Диденко.

Отмечается, что сроки избирательного процесса останутся неизменными:

для выборов президента Украины - 90 дней;

для выборов народных депутатов Украины - 60 дней;

Во время подготовительного процесса оценивается возможность проведения выборов на отдельных территориях, анализ готовности инфраструктуры (последствия войны), расчет и анализ от МИД относительно избирательных участков за рубежом и тому подобное.

В ЦИК предложили несколько важных дополнений к избирательному процессу:

дальнейшая либерализация изменения адреса проживания и места голосования;

закрепление на законодательном уровне нормы, что голосование на территории РФ и Беларуси запрещено;

вместо голосования на территории РФ и РБ избиратели оттуда могут проголосовать в других безопасных государствах;

необходимость обеспечить эффективные инструменты противодействия иностранному вмешательству в выборы;

наработка протоколов безопасности во время проведения выборов.

В свою очередь присутствующая на заседании председатель профильного комитета Верховной Рады Елена Шуляк сообщила, что сейчас на рассмотрении в парламенте есть 23 законопроекта, касающиеся выборов, 8 из них - первоочередные.