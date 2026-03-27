У ЦРУ сказали, що він гей: Трамп про нового верховного лідера Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що ЦРУ сказали йому про гомосексуальність нового верховного лідера Ірану Моджтаби Хаменеї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, яке послалося на інтерв'ю для Fox News.
На запитання ведучої, чи повідомляло ЦРУ, що аятола-молодший гей, президент США відповів так:
"Ну, вони так говорили, але я не знаю, чи тільки вони. Думаю, багато хто так говорить. Це погано позначається на його перспективах у цій країні", - сказав Трамп.
При цьому він не вказав, які докази підтверджують твердження Центрального розвідувального управління США.
Зазначимо, що гомосексуальність в Ірані є незаконною, оскільки одностатеві стосунки розглядаються там як порушення ісламських цінностей, каране згідно з шаріатським правом країни.
Також додамо, що саме New York Post повідомило, що Трамп був проінформований про можливу орієнтацію Хаменеї молодшого. За інформацією видання, лідер США не зміг стримати емоцій і голосно розсміявся, коли почув це.
Нагадаємо, що новим верховним лідером Ірану було обрано сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтаба Хаменеї. Буквально тиждень тому він вдруге з моменту призначення звернувся до народу без відео або аудіо, що посилює сумнів у його дієздатності.
Як писали ЗМІ, Хаменеї молодший дивом вижив під час атаки на свій бункер. Він встиг покинути об'єкт за лічені секунди до удару, але отримав поранення.
Також була інформація, що його таємно додали в Москву, оскільки йому була потрібна операція після атаки США та Ізраїлю. Стверджується, що він нібито проходить лікування в одній із резиденцій глави Кремля Володимира Путіна.