Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В ЦРУ сказали, что он гей: Трамп о новом верховном лидере Ирана

06:08 27.03.2026 Пт
2 мин
Гомосексуальность в Иране является незаконной
aimg Эдуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что ЦРУ сказали ему о гомосексуальности нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, которое сослалось на интервью для Fox News.

Читайте также: Трамп заявил, что Иран хотел сделать его своим верховным лидером

На вопрос ведущей, сообщало ли ЦРУ, что аятолла-младший гей, президент США ответил следующее:

"Ну, они так говорили, но я не знаю, только ли они. Думаю, многие так говорят. Это плохо сказывается на его перспективах в этой стране", - сказал Трамп.

При этом он не указал, какие доказательства подтверждают утверждения Центрального разведывательного управления США.

Отметим, что гомосексуальность в Иране является незаконной, поскольку однополые отношения рассматриваются там как нарушение исламских ценностей, наказуемое в соответствии с шариатским правом страны.

Также добавим, что именно New York Post сообщило, что Трамп был проинформирован о возможной ориентации Хаменеи младшего. По информации издания, лидер США не смог сдержать эмоций и громко рассмеялся, когда услышал это.

Новый верховный лидер Ирана

Напомним, что новым верховным лидером Ирана был избран сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба Хаменеи. Буквально неделю назад он второй раз момента назначения обратился к народу без видео или аудио, что усиливает сомнение в его дееспособности.

Как писали СМИ, Хаменеи младший чудом выжил во время атаки на свой бункер. Он успел покинуть объект за считанные секунды до удара, но получил ранения.

Также была информация, что его тайно добавили в Москву, так как ему требовалась операция после атаки США и Израиля. Утверждается, что он якобы проходит лечение в одной из резиденций главы Кремля Владимира Путина.

Больше по теме:
