В разведке США опасаются, что Россия попытается подорвать доверие к выборам по почте

Россия хочет вмешаться в выборы президента США 2020 года. Согласно данным Департамента национальной безопасности DHS, РФ намеревается поставить под сомнение результаты голосования по почте из-за эпидемии коронавируса нового типа COVID-19.

Об этом сообщает CNN.

В американской разведки считают, что Россия будет продолжать "подрывать доверия общества в возможность голосования по почте".

Глава комитета Конгресса по разведке, представитель демократов Адам Шифф считает, что данные ЦРУ подтверждают несколько фактов.

"Как подтвердило в прошлом месяце разведывательное сообщество, Россия снова пытается вмешаться в наши выборы и посеять недоверие к нашему демократическому процессу. Россия повторяет деструктивные и ложные слухи о голосовании по почте, которые президент Трамп и его помощники, включая генерального прокурора Барра, активно продвигают", - заявил Шифф.

Напомним, генеральный прокурор США Уильям Барр выступил против голосования по почте на выборах президента США в ноябре 2020 года.

Президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что голосование по почте приведет к фальсификации выборов.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и председатель спецкомитета по разведке Палаты Адам Шифф заявили, что только Россия активно "вмешивается" в американские президентские выборы.

Американская контрразведка также оценила влияние России на выборы в США.

Также РБК-Украина писало, что экс-спецпрокурор Соединенных Штатов Роберт Мюллер, который расследовал вмешательство России в выборы президента США в 2016 году, заявил, что такое вмешательство было неоднократным.