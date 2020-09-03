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Генпрокурор США назвал опасным голосование по почте на выборах президента

Вашшингтон, Четверг 03 сентября 2020 05:45
Генпрокурор США назвал опасным голосование по почте на выборах президента
Фото: Уильям Барр (twitter.com/truthout)
Автор: Инна Собора

Генеральный прокурор США Уильям Барр выступил против голосования по почте на выборах президента США в ноябре 2020 года. Он считает, что это опасно.

Об этом Барр сказал в интервью телеканалу CNN.

По его словам, если проводить голосование по почте, то можно столкнутся с мошенничеством и шантажом.

"Это безрассудно и опасно, и люди играют с огнем", - сказал генпрокурор.

Отметим, выборы президента США запланированы на 3 ноября. Право голосовать в имеют около 233 млн человек. При этом, в этом году более 180 млн из них будут иметь возможность проголосовать по почте.

Ранее Палата представителей Конгресса выделила 25 млрд долларов для голосования по почте.

Президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что голосование по почте приведет к фальсификации выборов.

РБК-Украина также писало, что Трамп опасается, что может проиграть предстоящие в 2020 году президентские выборы в стране из-за голосования по почте.

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