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Американская контрразведка оценила влияние России на выборы в США

Вашингтон , Суббота 08 августа 2020 11:21
Американская контрразведка оценила влияние России на выборы в США
Фото: выборы в США (twitter.com)
Автор: РБК-Украина

В качестве примера Эванина назвал скандал вокруг "пленок Деркача"

Россия использовала бывшего регионала, а ныне внефракционного народного депутата Андрея Деркача, чтобы очернить кандидата в президенты США Джо Байдена.

Об этом говорится в заявлении главы Национального центра контрразведки и безопасности Уильяма Эванины.

В целом заявление посвящено подробностям деятельности противников США по выборам в стране, которые состоятся осенью этого года.

По его словам, нынешние действия России "согласуются с публичной критикой Москвы" в адрес Байдена в те времена, когда он еще был вице-президентом США, "за его роль в политике администрации Барака Обамы в отношении Украины и поддержку антипутинской оппозиции внутри России".

В качестве примера Эванина назвал скандал вокруг "пленок Деркача".

По его мнению, Деркач, опубликовавший эти записи, является "пророссийским украинским парламентарием". Цель Деркача — "подорвать кандидатуру Байдена и позицию Демократической партии", отметил Эванина.

В то же время позицию Трампа, по его словам, российские власти, напротив, пытаются улучшить.

"Некоторые связанные с Кремлем лица также стремятся поддержать кандидатуру президента Трампа в социальных сетях и на российском телевидении", - заявил глава американской контрразведки.

Напомним, ранее бывший спецпрокурор Соединенных Штатов Роберт Мюллер, который расследовал вмешательство России в выборы президента США в 2016 году, заявил, что такое вмешательство было неоднократным.

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