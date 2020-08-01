Выборы в США: Трамп заявил, что Россия и Китай смогут подделать бюллетени

Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

Трамп против голосования по почте

Президент США Дональд Трамп снова выступил против проведения голосования по почте на выборах в 2020 году. Он заявил, что Россия и Китай могут повлиять на результаты выборов.

Об этом пишет "Голос Америки".

Трамп отметил, что голосование по почте может превратить президентские выборы в ноябре в "величайшую избирательную катастрофу в истории".

"Вы не узнаете результаты выборов в течение недель, может быть годы спустя. Возможно, вы никогда не узнаете результат выборов. Это то, что меня волнует – подтасовки, фальсификации", - отметил Трамп.

Он добавил, что Россия и Китай смогут подделать бюлетени.

"И, кстати, вы любите говорить о России, Китае и других странах. Они смогут подделать бюллетени. Они будут делать все, что нужно", - сказал Трамп.

Как известно, выборы президента Соедененных Штатов назначены на 3 ноября. Главными кандидатами являются Трамп и бывший вице-президент США Джо Байден.

РБК-Украина писало, что Трамп опасается, что может проиграть предстоящие в 2020 году президентские выборы в стране из-за голосования по почте.

Ранее Трамп заявил, что не хочет переноса президентских выборов в стране, но его беспокоит голосование по почте.