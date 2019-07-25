ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Мюллер заявил, что вмешательство России в выборы США продолжается

Новости » Политика    25.07.2019 - 00:29
Мюллер заявил, что вмешательство России в выборы США продолжается
Фото: Роберт Мюллер (The White House)

Экс-спецпрокурор подчеркнул, что его расследование не оправдало президента Трампа

Бывший спецпрокурор Соединенных Штатов Роберт Мюллер, который расследовал вмешательство России в выборы президента США в 2016 году, заявил, что такое вмешательство было неоднократным. Об этом Мюллер сказал, выступая на слушаниях в комитете по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса 24 июля, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

"Это была не единственная попытка. Они делают это сейчас, когда мы сидим здесь. И они рассчитывают сделать это во время следующей кампании", - сказал Мюллер.

Кроме того, Мюллер 24 июля выступил на слушаниях в комитете по вопросам правосудия, где заявил, что президенту США Дональду Трампу можно будет выдвинуть обвинение в препятствовании правосудию после того, как он покинет пост президента США.

По словам экс-спецпрокурора, его расследование не оправдывает Трампа.

"Нет, президент не был оправдан", - сказал Мюллер в ответ на вопрос, полностью ли он оправдал Трампа, как об этом президент США писал в Twitter после обнародования выводов "российского расследования".

Следующие президентские выборы в США запланированы на 2020 год.

Напомним, директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй убежден, что Россия намерена вмешаться в американские выборы, несмотря на санкции и другие усилия по сдерживанию Москвы.

Минюст США призвал Мюллера ограничить свои показания
Новости Украины Российская ФедерациямюллерВыборы в США
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь