Мюллер заявил, что вмешательство России в выборы США продолжается

Фото: Роберт Мюллер (The White House)

Экс-спецпрокурор подчеркнул, что его расследование не оправдало президента Трампа

Бывший спецпрокурор Соединенных Штатов Роберт Мюллер, который расследовал вмешательство России в выборы президента США в 2016 году, заявил, что такое вмешательство было неоднократным. Об этом Мюллер сказал, выступая на слушаниях в комитете по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса 24 июля, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

"Это была не единственная попытка. Они делают это сейчас, когда мы сидим здесь. И они рассчитывают сделать это во время следующей кампании", - сказал Мюллер.

Кроме того, Мюллер 24 июля выступил на слушаниях в комитете по вопросам правосудия, где заявил, что президенту США Дональду Трампу можно будет выдвинуть обвинение в препятствовании правосудию после того, как он покинет пост президента США.

По словам экс-спецпрокурора, его расследование не оправдывает Трампа.

"Нет, президент не был оправдан", - сказал Мюллер в ответ на вопрос, полностью ли он оправдал Трампа, как об этом президент США писал в Twitter после обнародования выводов "российского расследования".

Следующие президентские выборы в США запланированы на 2020 год.

Напомним, директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй убежден, что Россия намерена вмешаться в американские выборы, несмотря на санкции и другие усилия по сдерживанию Москвы.