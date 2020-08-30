Россия больше других вмешивается в выборы в США, - Пелоси

Фото: Конгресс США (roskam.house.gov)

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и председатель спецкомитета по разведке Палаты Адам Шифф заявили, что только Россия активно "вмешивается" в американские президентские выборы. Заявление стало ответом на решение офиса директора национальной разведки США не проводить брифинги по вопросу обеспечения безопасности на президентских выборах для Конгресса из-за утечки секретных данных с прошлых встреч.

Об этом говорится в совместном заявлении конгрессменов-демократов.

Политики отмечают, что вместо прозрачности администрация президента США Дональда Трампа уже стремилась продвигать ложную версию об эквивалентности заинтересованности нескольких стран в выборах и политике США.

"Цели и действия России, Китая и Ирана - не одно и то же. Только одна страна - Россия - активно предпринимает комплекс мер, чтобы подорвать президентские выборы и обеспечить исход, который Кремль считает наиболее отвечающим его интересам", - говорится в заявлении.

Политики назвали отказ разведки от брифингов "шокирующим отречением от своей законной обязанности информировать Конгресс" и "предательством права общественности знать, как иностранные державы пытаются подорвать нашу демократию".

По мнению Пелоси и Шиффа, администрация Трампа занимается "политизированными усилиями по сокрытию связанной с выборами информации от конгресса и американского народа".

"Мы ожидаем, что администрация и разведывательное сообщество будут предоставлять нам полную и точную информацию и возобновят брифинги. Если они не хотят, мы рассмотрим весь спектр инструментов, доступных Палате представителей, чтобы заставить их подчиниться", - подчеркивается в заявлении.

Напомним, разведка США отказалась проводить брифинги для членов Конгресса из-за утечки секретных данных с прошлых встреч.

ранее американская контрразведка оценила влияние России на выборы в США.

Также РБК-Украина писало, что экс-спецпрокурор Соединенных Штатов Роберт Мюллер, который расследовал вмешательство России в выборы президента США в 2016 году, заявил, что такое вмешательство было неоднократным.