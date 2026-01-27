ЦРУ допомагає США відновити вплив у Венесуелі, - CNN

Як повідомляють джерела видання, обізнані із цими намірами, обговорення між ЦРУ та Державним департаментом стосуються як формату впливу США у короткостроковій перспективі, так і стратегії на майбутнє.

За даними співрозмовників телеканалу, хоча Держдеп відповідатиме за формування довгострокової дипломатичної присутності, на початковому етапі Вашингтон значною мірою покладатиметься саме на ЦРУ.

Одним із пріоритетів спецслужби є створення умов для відновлення дипломатичних відносин, налагодження контактів з місцевими політичними гравцями та забезпечення безпеки.

До офіційного відкриття посольства американські представники можуть працювати під координацією ЦРУ, встановлюючи неформальні зв’язки з представниками влади, опозиції та нейтралізуючи потенційні загрози.

Також, за інформацією CNN, на спецслужбу можуть покласти завдання інформувати венесуельське керівництво про діяльність конкурентів США в регіоні, зокрема Росії, Китаю та Ірану.

Водночас, за словами джерел, американські відомства досі очікують від Білого дому чітких вказівок щодо подальших кроків у Венесуелі.

Заяви Трампа про можливе управління країною з боку США лише ускладнюють ситуацію, зазначають співрозмовники CNN.

Ні в ЦРУ, ні в Держдепартаменті офіційних коментарів не надали, хоча Вашингтон уже розпочав попередні кроки для відновлення дипломатичної присутності після закриття посольства у Каракасі у 2019 році.