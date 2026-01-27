Венесуела пришвидшила звільнення політичних ув'язнених, - Трамп
Президент США Дональд Трамп повідомив, що Венесуела звільняє своїх політичних ув'язнених прискореними темпами, і найближчим часом цей процес ще пришвидшиться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Трампа у соцмережі Truth Social.
"Я радий повідомити, що Венесуела звільняє своїх політичних в'язнів швидкими темпами, і ці темпи зростатимуть найближчим часом. Я хотів би подякувати керівництву Венесуели за згоду на цей потужний гуманітарний жест!" - написав він.
Раніше ЗМІ з посиланням на венесуельську правозахисну організацію Foro Penal писали про те, що за останні тижні там звільнили понад сто політичних в'язнів на тлі тиску з боку США.
Станом на неділю, 19 січня, з місць позбавлення волі вийшли щонайменше 104 особи. Вони начебто були затримані за участь у протестах.
Раніше РБК-Україна повідомляло про звільнення трьох українських громадян, яких незаконно утримували у Венесуелі.
Згідно із повідомленням міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, це стало можливим завдяки скоординованим зусиллям українських дипломатів та підтримці США і європейських партнерів.
Відносини США та Венесуели
Тим часом виконувачка обов’язків президента Венесуели Делсі Родрігес заявила, що країна втомилася від втручання США під час підготовки реформ нафтової галузі та звільнення політичних в’язнів.
Так, Делсі Родрігес звернулася до працівників нафтової промисловості штату Ансоатегі, наголосивши, що "вирішувати наші питання мають самі венесуельські політики".
Нагадаємо, 3 січня США здійснили масштабну спецоперацію в Венесуелі, завдавши авіаударів по столиці Каракас. Метою операції стало затримання диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро, якого військові США вивезли до Америки разом з його дружиною - Сілією Флорес.