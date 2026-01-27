ЦРУ помогает США восстановить влияние в Венесуэле, - CNN

ЦРУ непублично работает над обеспечением постоянного присутствия США в Венесуэле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Как сообщают источники издания, знакомые с этими намерениями, обсуждения между ЦРУ и Государственным департаментом касаются как формата влияния США в краткосрочной перспективе, так и стратегии на будущее.
По данным собеседников телеканала, хотя Госдеп будет отвечать за формирование долгосрочного дипломатического присутствия, на начальном этапе Вашингтон в значительной степени будет полагаться именно на ЦРУ.
Одним из приоритетов спецслужбы является создание условий для восстановления дипломатических отношений, налаживание контактов с местными политическими игроками и обеспечение безопасности.
До официального открытия посольства американские представители могут работать под координацией ЦРУ, устанавливая неформальные связи с представителями власти, оппозиции и нейтрализуя потенциальные угрозы.
Также, по информации CNN, на спецслужбу могут возложить задачу информировать венесуэльское руководство о деятельности конкурентов США в регионе, в частности России, Китая и Ирана.
В то же время, по словам источников, американские ведомства до сих пор ожидают от Белого дома четких указаний относительно дальнейших шагов в Венесуэле.
Заявления Трампа о возможном управлении страной со стороны США только усложняют ситуацию, отмечают собеседники CNN.
Ни в ЦРУ, ни в Госдепартаменте официальных комментариев не предоставили, хотя Вашингтон уже начал предварительные шаги для восстановления дипломатического присутствия после закрытия посольства в Каракасе в 2019 году.
Напомним, ранее исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес заявила, что страна устала от вмешательства США. Она подчеркнула, что "решать наши вопросы должны сами венесуэльские политики".
Тем временем президент США Дональд Трамп сообщил, что Венесуэла освобождает своих политических заключенных ускоренными темпами, и в ближайшее время этот процесс еще ускорится.
Ранее СМИ со ссылкой на венесуэльскую правозащитную организацию Foro Penal писали о том, что за последние недели там освободили более ста политических заключенных на фоне давления со стороны США.
Как сообщалось, 3 января США провели масштабную спецоперацию в Венесуэле, нанеся авиаудары по столице Каракас. Целью операции стало задержание диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро, которого военные США вывезли в Америку вместе с его женой - Силией Флорес.