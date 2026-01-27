ЦРУ помогает США восстановить влияние в Венесуэле, - CNN

Как сообщают источники издания, знакомые с этими намерениями, обсуждения между ЦРУ и Государственным департаментом касаются как формата влияния США в краткосрочной перспективе, так и стратегии на будущее.

По данным собеседников телеканала, хотя Госдеп будет отвечать за формирование долгосрочного дипломатического присутствия, на начальном этапе Вашингтон в значительной степени будет полагаться именно на ЦРУ.

Одним из приоритетов спецслужбы является создание условий для восстановления дипломатических отношений, налаживание контактов с местными политическими игроками и обеспечение безопасности.

До официального открытия посольства американские представители могут работать под координацией ЦРУ, устанавливая неформальные связи с представителями власти, оппозиции и нейтрализуя потенциальные угрозы.

Также, по информации CNN, на спецслужбу могут возложить задачу информировать венесуэльское руководство о деятельности конкурентов США в регионе, в частности России, Китая и Ирана.

В то же время, по словам источников, американские ведомства до сих пор ожидают от Белого дома четких указаний относительно дальнейших шагов в Венесуэле.

Заявления Трампа о возможном управлении страной со стороны США только усложняют ситуацию, отмечают собеседники CNN.

Ни в ЦРУ, ни в Госдепартаменте официальных комментариев не предоставили, хотя Вашингтон уже начал предварительные шаги для восстановления дипломатического присутствия после закрытия посольства в Каракасе в 2019 году.