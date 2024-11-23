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ЦПД спростував фейк про виїзд співробітників посольств з України

Фото: ЦПД спростував фейк про виїзд співробітників посольств з України (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В мережі з'явився новий фейк. Цього разу ширились повідомлення про нібито виїзд співробітників іноземних посольств з Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

"Інформація про те, що співробітники посольств США, Великобританії, Франції та Німеччини, а також представники Бельгії, Нідерландів і скандинавських країн виїхали за межі України, не відповідає дійсності", - повідомили в центрі.

За даними ЦПД в Міністерстві закордонних справ України зауважили, що всі співробітники іноземних дипломатичних представництв продовжують виконувати свої обов’язки на місцях. 

"Мета цього фейку - посіяти паніку в українському суспільстві. Довіряйте лише верифікованим джерелам інформації", - наголосили в  центрі.  

Тимчасове призупинення роботи посольства США в Україні

Нагадаємо, що цієї середи посольство США в Україні повідомило про призупинку своєї роботи у зв'язку з можливістю російської масованої повітряної атаки.

Пізніше джерело РБК-Україна в американському посольстві зазначило, що призупинення роботи установи у Києві пов'язане із загрозою комбінованої атаки.

Це відбувалося на тлі поширення в мережі чуток про нібито плани РФ завдати "особливо масованого" удару по Україні 20 листопада.

Натомість МЗС України засудило закриття іноземних посольств у Києві. У зовнішньополітичному відомстві висловилися про "інформаційне нагнітання".

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