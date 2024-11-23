ЦПД опроверг фейк о выезде сотрудников посольств из Украины

"Информация о том, что сотрудники посольств США, Великобритании, Франции и Германии, а также представители Бельгии, Нидерландов и скандинавских стран уехали за пределы Украины, не соответствует действительности", - сообщили в центре.

По данным ЦПИ, в Министерстве иностранных дел Украины отметили, что все сотрудники иностранных дипломатических представительств продолжают выполнять свои обязанности на местах.

"Цель этого фейка - посеять панику в украинском обществе. Доверяйте только верифицированным источникам информации", - подчеркнули в центре.