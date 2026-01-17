У ЦПД спростували фейк про "повне відключення світла" на заході України

Надзвичайна ситуація в енергетиці

Нагадаємо, 14 січня прем’єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що за відсутності нових ударів РФ по енергетиці відключень світла у столиці стане менше, а ситуація може почати покращуватися вже з вечора 15 січня.

Ввечері 14 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що через важкі наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі України буде прийнято рішення запровадити надзвичайний стан в енергетиці.

Вчора, 16 січня, Кабінет міністрів України затвердив зміни, які дозволяють регіонам запроваджувати гнучкі правила комендантської години під час дії надзвичайної ситуації в енергетиці.

Додамо, сьогодні, 17 січня, графіки погодинних відключень світла діють в усіх областях України, а в деяких регіонах вранці ввели аварійні відключення.