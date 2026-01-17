В ЦПД опровергли фейк о "полном отключении света" на западе Украины

Чрезвычайная ситуация в энергетике

Напомним, 14 января премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что при отсутствии новых ударов РФ по энергетике отключений света в столице станет меньше, а ситуация может начать улучшаться уже с вечера 15 января.

Вечером 14 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из-за тяжелых последствий российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины будет принято решение ввести чрезвычайное положение в энергетике.

Вчера, 16 января, Кабинет министров Украины утвердил изменения, которые позволяют регионам вводить гибкие правила комендантского часа во время действия чрезвычайной ситуации в энергетике.

Добавим, сегодня, 17 января, графики почасовых отключений света действуют во всех областях Украины, а в некоторых регионах утром ввели аварийные отключения.