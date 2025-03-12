У ЦПД розповіли про обстановку в Курській області та на прикордонні Сумської області

Говорячи про ситуацію в Курській області, де нещодавно ворог посилив штурмові дії з метою витіснити українських військових з регіону, Коваленко розповів, що там "рішення ухвалюються відповідно до змін в оперативній обстановці".

"Це важливо розуміти. Ситуація динамічна", - наголосив керівник ЦПД.

Крім того, поінформував він, російські загарбники "нав'язують бої в прикордонні Сумщини, намагаються атакувати".

Разом з тим, додав Коваленко, Сили оборони України "відповідають на ці атаки, росіяни несуть втрати під час них".

Операція ЗСУ у Курській області

З 6 серпня 2024 року на території Курської області (РФ) триває операція Сил оборони України.

Вона, зокрема, мала на меті послабити бойові можливості російських окупантів та змусити ворог перенаправити ресурси на захист власних територій замість посилення тиску в окупаційних операціях в Україні, а також для недопущення наступу військ РФ на Сумську область паралельно з наступом на півночі Харківської області.

Раніше повідомлялося, що станом на кінець минулого літа воїни ЗСУ контролювали 100 населених пунктів у регіоні.

Наприкінці зими почала з'являтись інформація щодо того, в Курській області російські війська, підсилені північнокорейським контингентом, суттєво посилили штурмові дії, і що на так званому "українському плацдармі" в регіоні ситуація для ЗСУ почала погіршуватись.

Нещодавно аналітики Інституту вивчення війни (ISW) писали у своєму звіті, що війська РФ продовжують наступ на Суджу в Курській області, захоплюючи нові території.

12 березня президент Володимир Зеленський заявив, що українські війська виконують поставлені завдання у Курській області. А військове командування їх координує, акцентуючись на збереженні життів особового складу.

Того ж дня в Генеральному штабі ЗСУ підтвердили суттєве просування сил РФ у Курській області.

Додамо, 12 березня головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський розповів, що в районі Суджі та навколишніх територіях Курської області тривають активні бойові дії. Противник застосовує штурмові підрозділи повітряно-десантних військ та сил спеціальних операцій з метою прориву оборони ЗСУ.

За словами головкома, ворог намагається витіснити українські сили з Курської області та перенести бойові дії на територію Сумської і Харківської областей. Сирський також заявив, що російські загарбники уже зазнали значних втрат.