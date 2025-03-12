ua en ru
Ср, 12 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Зеленський прокоментував ситуацію в Курській області

Україна, Середа 12 березня 2025 15:19
UA EN RU
Зеленський прокоментував ситуацію в Курській області Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські війська виконують поставлені завдання у Курській області. А військове командування їх координує, акцентуючись на збереженні життів особового складу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час брифінгу.

"Наші війська на території Курської області виконують свої завдання. Рускіє намагаються однозначно максимально тиснути на наші війська", - сказав він.

Водночас, з його словами, військове командування робить те, що повинно робити - зберігає максимум життів наших воїнів.

Ситуація в Курській області

Українські військові з літа ведуть наступ у Курській області (Росія). Це давало змогу убезпечити від відкриття нового фронту Сумську, Харківську області.

Але віднедавна росіяни почали контрнаступ у цій області. Буквально вранці повідомлялося, що російські війська продовжують наступ на Суджу в Курській області, захоплюючи нові території. Геолокаційні кадри підтверджують просування росіян на південь від Суджі.

Детальніше про ситуацію в Курській області - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Курська область Суджа Війна в Україні
NEWS
На яких умовах США відновили допомогу Україні та чия ідея про перемир'я: ексклюзив РБК-Україна
На яких умовах США відновили допомогу Україні та чия ідея про перемир'я: ексклюзив РБК-Україна
DAILY
Знову перезавантаження? Як Путін шукає підхід до Трампа і що відбувається між Росією та США
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Знову перезавантаження? Як Путін шукає підхід до Трампа і що відбувається між Росією та США