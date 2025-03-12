Зеленський прокоментував ситуацію в Курській області

Українські війська виконують поставлені завдання у Курській області. А військове командування їх координує, акцентуючись на збереженні життів особового складу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час брифінгу.

"Наші війська на території Курської області виконують свої завдання. Рускіє намагаються однозначно максимально тиснути на наші війська", - сказав він. Водночас, з його словами, військове командування робить те, що повинно робити - зберігає максимум життів наших воїнів.