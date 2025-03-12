Сирський зробив нову заяву щодо ЗСУ у Курській області

У районі Суджі та навколишніх територіях Курської області тривають активні бойові дії. Противник застосовує штурмові підрозділи повітряно-десантних військ та сил спеціальних операцій з метою прориву оборони ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського у Facebook.

За його словами, російські війська намагаються витіснити українські сили з Курської області та перенести бойові дії на територію Сумської і Харківської областей.

Сирський заявив, що ворог уже зазнав значних втрат.

"З початку Курської операції (із 6 серпня 2024 року) загальні втрати російських військ перевищили 54,9 тисяч осіб. Безповоротні - понад 22,2 тисячі, санітарні - 31,8 тисячі, полонені - 942", - зазначив він.

Також ЗСУ знищили або вивели з ладу понад 2,1 тисячі одиниць російської техніки, включно з 90 танками, 654 бойовими бронемашинами, двома засобами ППО, літаками, гелікоптерами та майже 1500 дронами.

Російська авіація продовжує завдавати ударів по власній території. "Внаслідок авіаударів по місту Суджа цей населений пункт майже повністю зруйнований", - повідомив Сирський.

Він наголосив, що пріоритетом залишається збереження життів українських воїнів, тому в разі необхідності підрозділи здійснюють маневри на вигідніші рубежі.

Станом на 18:00 11 березня українські війська відбили вісім штурмів російсько-північнокорейських підрозділів.

"Будемо тримати оборону на Курщині стільки, скільки це буде доцільно та необхідно", - запевнив командувач.

Операція у Курській області

Нагадаємо, з початку серпня 2024 року у Курській області триває операція ЗСУ. Вона мала на меті послабити бойові можливості противника та змусити його перенаправити ресурси на захист власних територій. Відомо, що станом на кінець літа воїни контролювали 100 населених пунктів у регіоні.

Однак нещодавно почала з'являтись інформація щодо того, що ситуація для ЗСУ у Курській області почала погіршуватись. Заявлялось, що російські військові просунулись на північному заході від Суджі. За даними ЗМІ, після припинення США обміну розвідданими українські війська в Курській області нібито опинилися під загрозою оточення. Це, за їхніми даними, ускладнило прогнозування атак і координацію оборони.

Сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що українські війська виконують поставлені завдання у Курській області. А військове командування їх координує, акцентуючись на збереженні життів особового складу.