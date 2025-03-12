В ЦПД рассказали об обстановке в Курской области и на приграничье Сумской области

Говоря о ситуации в Курской области, где недавно враг усилил штурмовые действия с целью вытеснить украинских военных из региона, Коваленко рассказал, что там "решения принимаются в соответствии с изменениями в оперативной обстановке".

"Это важно понимать. Ситуация динамичная", - подчеркнул руководитель ЦПД.

Кроме того, проинформировал он, российские захватчики "навязывают бои на приграничье Сумской области, пытаются атаковать".

Вместе с тем, добавил Коваленко, Силы обороны Украины "отвечают на эти атаки, россияне несут потери во время них".

Операция ВСУ в Курской области

С 6 августа 2024 года на территории Курской области (РФ) продолжается операция Сил обороны Украины.

Она, в частности, имела цель - ослабить боевые возможности российских оккупантов и заставить врага перенаправить ресурсы на защиту собственных территорий вместо усиления давления в оккупационных операциях в Украине, а также не допустить наступление войск РФ на Сумскую область параллельно с наступлением на севере Харьковской области.

Ранее сообщалось, что по состоянию на конец прошлого лета воины ВСУ контролировали 100 населенных пунктов в регионе.

В конце зимы начала появляться информация о том, что в Курской области российские войска, усиленные северокорейским контингентом, существенно усилили штурмовые действия, и что на так называемом "украинском плацдарме" в регионе ситуация для ВСУ начала ухудшаться.

Недавно аналитики Института изучения войны (ISW) писали в своем отчете, что войска РФ продолжают наступление на Суджу в Курской области, захватывая новые территории.

12 марта президент Владимир Зеленский заявил, что украинские войска выполняют поставленные задачи в Курской области. А военное командование их координирует, акцентируя на сохранении жизней личного состава.

В тот же день в Генеральном штабе ВСУ подтвердили существенное продвижение сил РФ в Курской области.

Добавим, 12 марта главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский рассказал, что в районе Суджи и окружающих территориях Курской области продолжаются активные боевые действия. Противник применяет штурмовые подразделения воздушно-десантных войск и сил специальных операций с целью прорыва обороны ВСУ.

По словам главкома, враг пытается вытеснить украинские силы из Курской области и перенести боевые действия на территорию Сумской и Харьковской областей. Сырский также заявил, что российские захватчики уже понесли значительные потери.