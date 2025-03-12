Російські війська почали наступ на Суджу в Курській області, - ISW

Російські війська продовжують наступ на Суджу в Курській області, захоплюючи нові території. Геолокаційні кадри підтверджують поступ росіян на південь від Суджі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни ( ISW ).

Російські війська продовжують просування в Курській області, а останні геолокаційні дані підтверджують, що російські сили, ймовірно, розпочали наступ на місто Суджа.

За данними ISW, 11 березня були опубліковані кадри, які показують, що російські війська захопили кілька населених пунктів, зокрема Бондарівку (на схід від Суджі), Замостя та Махнівку (південний схід від Суджі). Інші геолокаційні кадри показують, що війська РФ просунулися також у напрямку центральної Зозулівки, на південний схід від Колмакова та Курилівки.

Фото: звіт американського Інституту вивчення війни

Російські воєнкори заявили, що війська РФ захопили Козачу Локню та Княжий 2, що змусило українські підрозділи відступити з цих районів. Вони також повідомляють, що російські підрозділи, зокрема 22-й мотострілецький полк та 155-та морська піхотна бригада, просунулися на південь від Свердліково і продовжують просування на схід по трасі 38К-030 Коронево-Суджа.

Рейдові операції

У звіті ISW йдеться, що ситуація на південних околицях Суджі також залишається напруженою, адже підрозділи російської 11-ї повітряно-десантної бригади просуваються в напрямку самого міста з боку Мирного. Російські воєнкори також повідомляють про захоплення таких населених пунктів, як Колмаков та Дмитрюков, що дозволяє російським військам зміцнити свої позиції навколо Суджі.

Одночасно з наступальними діями російських військ продовжуються рейдові операції вздовж міжнародного кордону між Сумською та Курською областями. За даними українських військових, російські диверсійно-розвідувальні групи активно діють на прикордонних територіях, зокрема на південь від Тьоткіно (північний захід від Курської області).

Ці групи здійснюють атаки на прикордонні пункти в Сумській та Чернігівській областях України. Українські прикордонники також повідомляють про посилення російських ударів безпілотниками та артилерією по прикордонних районах Сумської області.