У ЦПД пояснили причину відмови Путіна від припинення вогню в Україні

"Путін обрав війну і відмовився від її завершення заради літнього наступу", - важає він.

Відмова Путіна від припинення вогню в Україні

У ніч на 11 травня глава Кремля провів прес-конференцію, під час якої Путін запропонував відновити прямі переговори з Україною в Стамбулі. Він зазначив, що Москва нібито готова розпочати діалог з Києвом без попередніх умов і запропонувала провести зустрічі вже 15 травня.

При цьому Путін відхилив пропозицію України, ЄС та США про припинення вогню з 12 травня, заявивши, що його пропозиція, нібито, це більш реальний шлях до вирішення конфлікту. Він додав, що в неділю, 11 травня, планує обговорити питання сприяння переговорам з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Слід нагадати, що раніше Україна, США та представники "коаліції рішучих" попередили, що якщо Кремль відмовиться від повного і безумовного припинення вогню, проти Росії можуть бути введені нові санкції. Зокрема, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн озвучила останнє попередження Росії.