RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В ЦПД объяснили причину отказа Путина от прекращения огня в Украине

Фото: глава Кремля Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Глава Кремля Владимир Путин отказался от прекращения огня в Украине. Вероятно, он делает ставку на летнее наступление.

Такое мнение высказал руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Путин выбрал войну и отказался от ее завершения ради летнего наступления", - считает он.

Отказ Путина от прекращения огня в Украине

В ночь на 11 мая глава Кремля провел пресс-конференцию, во время которой Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной в Стамбуле. Он отметил, что Москва якобы готова начать диалог с Киевом без предварительных условий и предложил провести встречи уже 15 мая в Стамбуле.

При этом Путин отклонил предложение Украины, ЕС и США о прекращении огня с 12 мая, заявив, что его предложение, якобы, это более реальный путь к решению конфликта. Он добавил, что в воскресенье, 11 мая, планирует обсудить вопрос содействия переговорам с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Следует напомнить, что ранее Украина, США и представители "коалиции решительных" предупредили, что если Кремль откажется от полного и безусловного прекращения огня, против России могут быть введены новые санкции. В частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила последнее предупреждение России.

Новое наступление РФ в Украине

Как писало РБК-Украина еще в конце марта Россия, вероятно, готовится к новому наступлению, чтобы усилить свои "переговорные позиции".

Не исключены новые атаки на северо-востоке Украины, включая Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области, однако они вряд ли будут масштабными, как об этом писали, в частности в западных СМИ.

Как отмечали у президента Украины Владимира Зеленского, в 2025 году РФ планирует нарастить свою группировку на 150 тысяч человек. Это является эквивалентом примерно 15 мотострелковых дивизий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинРоссийская ФедерацияУкраинаРежим прекращения огняВойна в Украине