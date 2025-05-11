В ЦПД объяснили причину отказа Путина от прекращения огня в Украине

"Путин выбрал войну и отказался от ее завершения ради летнего наступления", - считает он.

Отказ Путина от прекращения огня в Украине

В ночь на 11 мая глава Кремля провел пресс-конференцию, во время которой Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной в Стамбуле. Он отметил, что Москва якобы готова начать диалог с Киевом без предварительных условий и предложил провести встречи уже 15 мая в Стамбуле.

При этом Путин отклонил предложение Украины, ЕС и США о прекращении огня с 12 мая, заявив, что его предложение, якобы, это более реальный путь к решению конфликта. Он добавил, что в воскресенье, 11 мая, планирует обсудить вопрос содействия переговорам с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Следует напомнить, что ранее Украина, США и представители "коалиции решительных" предупредили, что если Кремль откажется от полного и безусловного прекращения огня, против России могут быть введены новые санкции. В частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила последнее предупреждение России.