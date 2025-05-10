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ЄС озвучив останнє попередження: Росія має погодитися на перемир'я

Україна, Субота 10 травня 2025 15:39
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ЄС озвучив останнє попередження: Росія має погодитися на перемир'я Фото: голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Союзники підтримують повне припинення вогню в Україні на 30 днів. Якщо Росія на нього не погодиться або порушить, будуть введені додаткові жорсткі санкції.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

"Сьогодні зібралася "коаліція рішучих". Ми підтримуємо пропозицію про повне і безумовне 30-денне припинення вогню", - сказала вона.

За словами фон дер Ляєн, припинення вогню має бути реалізовано без попередніх умов, щоб прокласти шлях до значущих мирних переговорів.

"Тепер м'яч на боці Росії", - зазначила вона.

Вона нагадала і те, що союзники України готові продовжувати чинити сильний тиск на Росію і вводити додаткові жорсткі санкції в разі порушення припинення вогню.

"Наша мета зрозуміла: справедливий і міцний мир для України, який життєво важливий для безпеки і стабільності на всьому нашому континенті", - резюмувала вона.

Перемир'я в Україні

Україна, США та ЄС, зокрема, "коаліція рішучих", лідери якої приїхали до Києва, ухвалили рішення запровадити припинення вогню в Україні на 30 днів.

Як розповів президент України Володимир Зеленський, перемир'я між Україною і Росією має розпочатися 12 травня. Якщо Кремль відмовиться від повного і безумовного припинення вогню, йому загрожують нові санкції.

До того ж Україна, США та ЄС сформували список умов для Путіна. Главі Кремля його передасть спецпредставник Трампа Стів Віткофф. Крім 30-денного перемир'я, там викладено 21 пропозицію для російської сторони.

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