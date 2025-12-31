В ЦПД пояснили, чому Путін намагається за всяку ціну вийти з мирного процесу

Російський диктатор Володимир Путін робить все можливе, щоб вийти з мирного процесу та продовжити війну в Україні. Хоча геополітично Росія цю війну вже програла - абсолютно з усіх боків.
Як передає РБК-Україна, про це написав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.
За словами Коваленка, геополітично Росія вже програла, оскільки з одного боку, перетворилася на сировинний придаток Китаю, а з іншого боку - втратила будь-яку можливість затягнути Україну у свій "русскій мір" цивілізаційно. Глобально вирішити це питання військовою силою Росія вже не здатна.
"В парадигмі десятиліть Росія буде думати виключно про те, як не розколотися", - зазначив Коваленко.
Причина поразки Росії - курс, який обрав Путін. Загальна проблема РФ - це режим Путіна та вибудована диктатором модель еліт. Корень проблеми криється у 1990-х роках, коли Єльцину не вдалося перетворити азійську російську цивілізацію на реальну демократію. Натомість він спився, а Путін обрав модель СРСР в кордонах Росії.
"Від розпаду Росію в майбутньому може врятувати тільки Китай", - резюмував Коваленко.
Нагадаємо, нещодавно в РНБО зазначили, що Китай обрав стратегію щодо Європейського Союзу. Китай бачить Європу не як єдиний блок, а як набір держав із різною стратегічною вагою.
Пекін прагне балансувати між США та ЄС через економіку і дипломатію, не провокуючи відкриту конфронтацію - а Росія для китайців грає роль інструменту тиску на європейців.
Зазначимо, що 31 грудня керівник Китаю Сі Цзіньпін та російський диктатор Володимир Путін обмінялися новорічними привітаннями. Вони домовились й надалі підтримувати тісну взаємодію та поглиблювати двостороннє партнерство.
На словах Китай нібито дотримується нейтралітету, але насправді допомагає Росії воювати проти України. Китай купує російські енергоресурси, надає РФ дані супутникової розвідки, постачає критично важливі компоненти та військові товари.
27 грудня президент України Володимир Зеленський перед журналістами сказав, що Китай наразі не демонструє готовності долучитися до мирного врегулювання війни. Дії Пекіна лише посилюють фінансові можливості Росії для продовження агресії проти України. Після цього Пекін заявив, що нібито "підтримує мирні ініціативи", але навести там жодного прикладу успіху китайської "підтримки" не спромоглися.