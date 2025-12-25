РФ - інструмент впливу, і Європа під тиском: в РНБО оцінили стратегію Китаю на 20 років
Китай бачить Європу не як єдиний блок, а як набір держав із різною стратегічною вагою. Пекін прагне балансувати між США та ЄС через економіку і дипломатію, не провокуючи відкриту конфронтацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в Telegram керівника Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрія Коваленка.
"За даними аналітиків КНР, Європа для Пекіна - не єдиний політичний суб’єкт, а набір різних ринків і політичних середовищ. Європа - це конгломерат держав із різними економічними та стратегічними характеристиками", - зазначив Андрій Коваленко.
Фактичний підхід Китаю до ЄС - сегментація
Німеччина, Франція та Італія - промислово-технологічне ядро Європи, вважає він. Китай концентрує тут інвестиції у технології та промислову кооперацію, а не лише інфраструктуру.
"Німеччина стабільно залишається ключовим торговельним партнером Китаю у Європі", - підкреслює Коваленко.
Країни Центральної та Південно-Східної Європи залучаються через ініціативу "17+1". Формат використовується як політичний канал впливу, а не реально економічно ефективний.
"Цей механізм демонструє можливість обходу брюссельського консенсусу через окремі столиці", - зазначив керівник ЦПД.
Північна Європа та Балтія розглядаються як проблемні регіони через жорстку позицію у питаннях прав людини, Тайваню та безпеки. Прикладом є Литовський кейс 2021-2023 років, який показав Пекіну, що ЄС готовий платити економічну ціну за політичну позицію.
Росія у китайському баченні Європи
Роль Росії - інструментальна. Москва створює безпекову нестабільність, що дозволяє Китаю концентруватися на економічному впливі, зазначив керівник ЦПД.
"Росія - не партнер рівня ЄС чи США, але корисний фактор стратегічного тиску", - написав він.
Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Китай не дистанціювався від Москви, а перетворив її на сировинний придаток для своєї стратегії. Конкуренція Китаю з США за Європу реалізується через економічний вплив: торгівлю, інвестиції, інфраструктуру та бізнес-лобі.
Після посилення трансатлантичної координації у 2022-2024 роках ЄС почав говорити про "de-risking", а не "decoupling", що вигідно Китаю.
Прогноз на 20 років - Європа має залишатися економічно значущою, але політично фрагментованою. Розвал ЄС може бути вигідним, але Пекін прагне, щоб континент не був слабким, а лише повільним, не ворогом, а обережним партнером.
Співпраця Китаю та РФ
Нагадаємо, уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк повідомляв, що більшість комплектуючих для російських дронів і ракет постачає Китай. Частка китайських комплектуючих зросла з початку повномасштабного вторгнення.
Раніше ми писали, що Китай посилює співпрацю з Росією, зокрема у сфері військово-промислового комплексу.
У червні РБК-Україна повідомляло, що Китай став ключовим постачальником для російської військової машини. Існують також припущення, що Пекін міг передавати летальну зброю.
Також за даними агентства Reuters, у Росію переправляють китайські бойові двигуни, замасковані під промислові холодильні установки.
У вересні спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що якби Китай припинив поставки для Росії, війна в Україні могла б завершитися вже наступного дня.