РФ - інструмент впливу, і Європа під тиском: в РНБО оцінили стратегію Китаю на 20 років

Китай бачить Європу не як єдиний блок, а як набір держав із різною стратегічною вагою. Пекін прагне балансувати між США та ЄС через економіку і дипломатію, не провокуючи відкриту конфронтацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в Telegram керівника Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрія Коваленка.

"За даними аналітиків КНР, Європа для Пекіна - не єдиний політичний суб’єкт, а набір різних ринків і політичних середовищ. Європа - це конгломерат держав із різними економічними та стратегічними характеристиками", - зазначив Андрій Коваленко.

Фактичний підхід Китаю до ЄС - сегментація

Німеччина, Франція та Італія - промислово-технологічне ядро Європи, вважає він. Китай концентрує тут інвестиції у технології та промислову кооперацію, а не лише інфраструктуру.

"Німеччина стабільно залишається ключовим торговельним партнером Китаю у Європі", - підкреслює Коваленко.

Країни Центральної та Південно-Східної Європи залучаються через ініціативу "17+1". Формат використовується як політичний канал впливу, а не реально економічно ефективний.

"Цей механізм демонструє можливість обходу брюссельського консенсусу через окремі столиці", - зазначив керівник ЦПД.

Північна Європа та Балтія розглядаються як проблемні регіони через жорстку позицію у питаннях прав людини, Тайваню та безпеки. Прикладом є Литовський кейс 2021-2023 років, який показав Пекіну, що ЄС готовий платити економічну ціну за політичну позицію.

Росія у китайському баченні Європи

Роль Росії - інструментальна. Москва створює безпекову нестабільність, що дозволяє Китаю концентруватися на економічному впливі, зазначив керівник ЦПД.

"Росія - не партнер рівня ЄС чи США, але корисний фактор стратегічного тиску", - написав він.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Китай не дистанціювався від Москви, а перетворив її на сировинний придаток для своєї стратегії. Конкуренція Китаю з США за Європу реалізується через економічний вплив: торгівлю, інвестиції, інфраструктуру та бізнес-лобі.

Після посилення трансатлантичної координації у 2022-2024 роках ЄС почав говорити про "de-risking", а не "decoupling", що вигідно Китаю.

Прогноз на 20 років - Європа має залишатися економічно значущою, але політично фрагментованою. Розвал ЄС може бути вигідним, але Пекін прагне, щоб континент не був слабким, а лише повільним, не ворогом, а обережним партнером.