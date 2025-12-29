Китай відреагував на критику Зеленського щодо енергоспівпраці з РФ

Китай відреагував на заяви президента України Володимира Зеленського про небажання Пекіна долучатися до мирного врегулювання війни та нарощування імпорту російських енергоносіїв.

Про це повідомляє РБК-Україна за посиланням на заяву речника міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзяня.

Перед візитом до США Зеленський заявив, що не бачить готовності Китаю приєднатися до мирного процесу. Він також звернув увагу на те, що Пекін збільшив імпорт енергоносіїв з Росії, тоді як Москва спрямовує отримані кошти на ведення війни.

Представник МЗС КНР, коментуючи ці заяви, зазначив, що з початку повномасштабної війни Пекін підтримує тісний контакт з усіма сторонами, зокрема з Україною та Росією, і послідовно виступає за припинення вогню та початок мирних переговорів.

За його словами, ці зусилля є очевидними для міжнародної спільноти, а "Китай і надалі підтримуватиме всі ініціативи, спрямовані на досягнення миру".

Водночас Лінь Цзянь не навів конкретних прикладів результативної участі Китаю у мирних процесах щодо України, однак запевнив, що Пекін продовжить відігравати "конструктивну роль".

"Китай підтримує будь-які зусилля, що сприяють миру, і продовжуватиме відігравати конструктивну роль у цьому напрямку", - заявив дипламат.