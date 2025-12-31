В ЦПД объяснили, почему Путин пытается любой ценой выйти из мирного процесса

По словам Коваленко, геополитически Россия уже проиграла, поскольку с одной стороны, превратилась в сырьевой придаток Китая, а с другой стороны - потеряла любую возможность затянуть Украину в свой "русский мир" цивилизационно. Глобально решить этот вопрос военной силой Россия уже не способна.

"В парадигме десятилетий Россия будет думать исключительно о том, как не расколоться", - отметил Коваленко.

Причина поражения России - курс, который выбрал Путин. Общая проблема РФ - это режим Путина и выстроенная диктатором модель элит. Корень проблемы кроется в 1990-х годах, когда Ельцину не удалось превратить азиатскую российскую цивилизацию в реальную демократию. Вместо этого он спился, а Путин выбрал модель СССР в границах России.

"От распада Россию в будущем может спасти только Китай", - резюмировал Коваленко.