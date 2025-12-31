В ЦПД объяснили, почему Путин пытается любой ценой выйти из мирного процесса

Российский диктатор Владимир Путин делает все возможное, чтобы выйти из мирного процесса и продолжить войну в Украине. Хотя геополитически Россия эту войну уже проиграла - абсолютно со всех сторон.
Как передает РБК-Украина, об этом написал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.
По словам Коваленко, геополитически Россия уже проиграла, поскольку с одной стороны, превратилась в сырьевой придаток Китая, а с другой стороны - потеряла любую возможность затянуть Украину в свой "русский мир" цивилизационно. Глобально решить этот вопрос военной силой Россия уже не способна.
"В парадигме десятилетий Россия будет думать исключительно о том, как не расколоться", - отметил Коваленко.
Причина поражения России - курс, который выбрал Путин. Общая проблема РФ - это режим Путина и выстроенная диктатором модель элит. Корень проблемы кроется в 1990-х годах, когда Ельцину не удалось превратить азиатскую российскую цивилизацию в реальную демократию. Вместо этого он спился, а Путин выбрал модель СССР в границах России.
"От распада Россию в будущем может спасти только Китай", - резюмировал Коваленко.
Напомним, недавно в СНБО отметили, что Китай выбрал стратегию в отношении Европейского Союза. Китай видит Европу не как единый блок, а как набор государств с разным стратегическим весом.
Пекин стремится балансировать между США и ЕС через экономику и дипломатию, не провоцируя открытую конфронтацию - а Россия для китайцев играет роль инструмента давления на европейцев.
Отметим, что 31 декабря руководитель Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин обменялись новогодними поздравлениями. Они договорились и в дальнейшем поддерживать тесное взаимодействие и углублять двустороннее партнерство.
На словах Китай якобы придерживается нейтралитета, но на самом деле помогает России воевать против Украины. Китай покупает российские энергоресурсы, предоставляет РФ данные спутниковой разведки, поставляет критически важные компоненты и военные товары.
27 декабря президент Украины Владимир Зеленский перед журналистами сказал, что Китай пока не демонстрирует готовности присоединиться к мирному урегулированию войны. Действия Пекина лишь усиливают финансовые возможности России для продолжения агрессии против Украины. После этого Пекин заявил, что якобы "поддерживает мирные инициативы", но привести там ни одного примера успеха китайской "поддержки" не смогли.