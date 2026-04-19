У ЦПД пояснили чи буде вторгнення з Білорусі найближчим часом
Росія готує Білорусь до можливої ескалації, проте наразі загрози повторного вторгнення з півночі немає. Сили оборони повністю контролюють ситуацію на кордоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка.
Ситуація на кордоні з Білоруссю
За словами Коваленка, російське керівництво проводить підготовку білоруської сторони до ймовірної ескалації. Попри це, безпосереднього ризику наступу з території Білорусі "тут і зараз" не існує.
"Так, РФ готує Білорусь до можливої ескалації, але в наших сил все під контролем. Тут і зараз вторгнення з Білорусі не буде", - наголосив Коваленко.
Він також додав, що хоча теоретично можливі провокації у прикордонних районах, такі дії стануть фатальною помилкою для режиму білоруського диктатора Олександра Лукашенка.
Загроза з боку Білорусі
Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський зробив гучну заяву про те, що Росія знову намагатиметься втягнути Білорусь у пряму війну проти України.
За даними розвідки, на території республіки триває підготовка інфраструктури - білоруси розбудовують дороги до українського кордону та налагоджують артилерійські позиції, що може свідчити про підготовку до майбутньої ескалації.
Крім того, коментуючи дії Мінська, президент застеріг режим Олександра Лукашенка від помилок. Експерти пояснили, що Зеленський натякнув на "венесуельський сценарій" для Лукашенка, нагадавши про неминучість втрати влади та відповідальність у разі прямого вступу у конфлікт на боці РФ.
Ситуація загострюється і внутрішніми рішеннями всередині Білорусі. Зокрема, самопроголошений президент Лукашенко підписав указ про призов офіцерів запасу до Збройних сил та прикордонних служб.
Такий крок офіційно пояснюють "плановими заходами", проте він відбувається на тлі постійних закликів диктатора до своїх чиновників "мобілізуватися" та готуватися до складних часів.
Водночас українські прикордонники та Сили оборони продовжують зміцнювати північні рубежі, заявляючи, що ситуація наразі залишається повністю контрольованою.