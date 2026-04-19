У ЦПД пояснили чи буде вторгнення з Білорусі найближчим часом

Росія готує Білорусь до можливої ескалації, проте наразі загрози повторного вторгнення з півночі немає. Сили оборони повністю контролюють ситуацію на кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка.

Ситуація на кордоні з Білоруссю

За словами Коваленка, російське керівництво проводить підготовку білоруської сторони до ймовірної ескалації. Попри це, безпосереднього ризику наступу з території Білорусі "тут і зараз" не існує.

"Так, РФ готує Білорусь до можливої ескалації, але в наших сил все під контролем. Тут і зараз вторгнення з Білорусі не буде", - наголосив Коваленко.

Він також додав, що хоча теоретично можливі провокації у прикордонних районах, такі дії стануть фатальною помилкою для режиму білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

Загроза з боку Білорусі

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський зробив гучну заяву про те, що Росія знову намагатиметься втягнути Білорусь у пряму війну проти України.

За даними розвідки, на території республіки триває підготовка інфраструктури - білоруси розбудовують дороги до українського кордону та налагоджують артилерійські позиції, що може свідчити про підготовку до майбутньої ескалації.