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ЦПД предупреждает: есть сигналы о подготовке РФ новых ударов по Украине

Киев, Воскресенье 25 мая 2025 12:00
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ЦПД предупреждает: есть сигналы о подготовке РФ новых ударов по Украине Фото: РФ может готовить новые удары по Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия может готовить новые комбинированные удары по Украине. В информпространстве россиян есть соответствующие сигналы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко в Telegram.

"К сожалению, в результате безнаказанности со стороны Запада, Россия похоже не собирается прекращать такие удары. По крайней мере, в информационном поле россиян есть сигналы о подготовке повторных комбинированных ударов по Украине", - отмечает Коваленко.

Руководитель ЦПИ отметил, что от РФ не звучит риторика о завершении войны. Коваленко добавил, что россияне только на Запад транслируют сигналы желания мира.

Удары по Украине

Россия в ночь на 25 мая нанесла комбинированный удар по Украине, выпустив рекордные 298 дронов и 69 ракет различных типов. Силы ПВО сбили 45 ракет и обезвредили 266 беспилотников.

Под российским ударом оказались 13 регионов, в том числе и Киев. По всей Украине повреждено более 80 жилых домов.

В результате атаки погибли 12 человек, более 60 человек ранены. Среди погибших - трое детей из одной семьи в Житомирской области. Их родители госпитализированы, мама - в тяжелом состоянии. Больше о массированной атаке РФ - в материале РБК-Украина.

Также россияне вчера, 24 мая, массированно атаковали Киев дронами и ракетами. Обломки сбитых целей упали в шести районах Киева.

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