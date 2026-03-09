Без цього не здадуть: Зеленський підписав нові вимоги до будівництва житла в Україні

В Україні посилюють вимоги до безпеки цивільного населення. Президент Володимир Зеленський підписав закон, який робить будівництво укриттів обов'язковим для всіх нових житлових будинків та об’єктів інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради України.
Згідно із законом № 4778-IX, наявність захисних споруд тепер є невід’ємною умовою для введення об’єктів у експлуатацію. Схеми захисних споруд будуть інтегровані безпосередньо в містобудівну документацію на всіх рівнях - від місцевого до державного.
Це означає, що жоден новий житловий комплекс або інфраструктурний об’єкт не зможе отримати дозвільні документи без передбаченого проєктом сховища, яке відповідає сучасним нормам цивільного захисту.
Окрім вимог до забудовників, документ створює правові засади для розбудови мережі сучасних центрів безпеки та спеціальних класів безпеки в територіальних громадах.
Закон також запроваджує цифровізацію процесів: тепер облік пожежно-рятувальних підрозділів та атестованих аварійних служб вестиметься в електронному форматі.
Крім цього, закон:
Також ми розповідали, що восени 2025 року в Україні налічувалося понад 62 тисячі укриттів, які можуть вмістити близько половини населення. Водночас влада планує будувати нові сховища, зокрема в школах, лікарнях і громадських місцях, щоб до 2034 року забезпечити укриттями до 91% населення.