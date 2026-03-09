Без этого не сдадут: Зеленский подписал новые требования к строительству жилья в Украине

Укрытие как часть градостроительства

Согласно закону № 4778-IX, наличие защитных сооружений теперь является неотъемлемым условием для ввода объектов в эксплуатацию. Схемы защитных сооружений будут интегрированы непосредственно в градостроительную документацию на всех уровнях - от местного до государственного.

Это означает, что ни один новый жилой комплекс или инфраструктурный объект не сможет получить разрешительные документы без предусмотренного проектом хранилища, которое соответствует современным нормам гражданской защиты.

Центры и классы безопасности в громадах

Кроме требований к застройщикам, документ создает правовые основы для развития сети современных центров безопасности и специальных классов безопасности в территориальных общинах

Закон также вводит цифровизацию процессов: теперь учет пожарно-спасательных подразделений и аттестованных аварийных служб будет вестись в электронном формате.

Кроме этого, закон: