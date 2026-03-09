Без этого не сдадут: Зеленский подписал новые требования к строительству жилья в Украине

В Украине ужесточают требования к безопасности гражданского населения. Президент Владимир Зеленский подписал закон, который делает строительство укрытий обязательным для всех новых жилых домов и объектов инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.
Согласно закону № 4778-IX, наличие защитных сооружений теперь является неотъемлемым условием для ввода объектов в эксплуатацию. Схемы защитных сооружений будут интегрированы непосредственно в градостроительную документацию на всех уровнях - от местного до государственного.
Это означает, что ни один новый жилой комплекс или инфраструктурный объект не сможет получить разрешительные документы без предусмотренного проектом хранилища, которое соответствует современным нормам гражданской защиты.
Кроме требований к застройщикам, документ создает правовые основы для развития сети современных центров безопасности и специальных классов безопасности в территориальных общинах
Закон также вводит цифровизацию процессов: теперь учет пожарно-спасательных подразделений и аттестованных аварийных служб будет вестись в электронном формате.
Кроме этого, закон:
