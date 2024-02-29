"Цього ніколи не станеться": Буданов відповів про можливість "заморозки" війни з РФ

Росіяни б зраділи у разі замороження війни та святкували свою перемогу. Але цього ніколи не станеться.
Про це заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю в CBC News.
"Росіяни були б дуже раді заморозити все так, як воно є зараз", - сказав Буданов.
Коментуючи російське бачення, начальник ГУР зазначив, що ворог прагне того, "щоб ми визнали територію, яку вони захопили, російською".
Він зауважив, що тоді б ворог "святкував перемогу".
"Цього ніколи не станеться", - наголосив Буданов.
Нагадаємо, нещодавно посол України у Німеччині Олексій Макеєв нещодавно заявив, що нові "мінські угоди" призведуть до чергового замороження війни з Росією, а не її закінчення.
Наприкінці грудня The New York Times заявило, що російський диктатор Володимир Путін нібито передав дипломатичними каналами сигнал, що готовий заморозити війну в Україні.
Також, за непідтвердженою інформацією, Путін надсилав пропозиції щодо припинення вогню роком раніше, восени 2022 року.
Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що країни Заходу не просять Україну домовлятися з Росією про заморожування війни. А в Офісі президента України закликали світ припинити жити ілюзіями - Путін продовжить воювати і вбивати.
Як зазначив президент України Володимир Зеленський, тиску від партнерів щодо припинення захисту України поки що немає. Союзники поки не готові офіційно дати відповідні сигнали.
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