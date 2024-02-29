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"Этого никогда не произойдет": Буданов ответил о возможности "заморозки" войны с РФ

Фото: начальник ГУР Кирилл Буданов (rbc_ua)
Автор: Ярослава Борзова

Россияне обрадовались бы в случае заморозки войны и праздновали свою победу. Но этого никогда не произойдет.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью в CBC News.

"Россияне были бы очень рады заморозить все так, как оно сейчас", - сказал Буданов.

Комментируя российское видение, начальник ГУР отметил, что враг стремится к тому, "чтобы мы признали территорию, которую они захватили, российской".

Он отметил, что тогда бы враг "праздновал победу".

"Этого никогда не произойдет", - подчеркнул Буданов.

Напомним, недавно посол Украины в Германии Алексей Макеев недавно заявил, что новые "минские соглашения" приведут к очередному замораживанию войны с Россией, а не ее окончанию.

Заявления СМИ о заморозке войны

В конце декабря The New York Times заявило, что российский диктатор Владимир Путин якобы передал по дипломатическим каналам сигнал, готовый заморозить войну в Украине.

Также, по неподтвержденной информации, Путин посылал предложения по прекращению огня годом ранее, осенью 2022 года.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страны Запада не просят Украину договариваться с Россией о замораживании войны. А в Офисе президента Украины призвали мир прекратить жить иллюзиями – Путин продолжит воевать и убивать.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, давления от партнеров по прекращению защиты Украины пока нет. Союзники пока не готовы официально дать ответные сигналы.

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