"Этого никогда не произойдет": Буданов ответил о возможности "заморозки" войны с РФ

"Россияне были бы очень рады заморозить все так, как оно сейчас", - сказал Буданов.

Комментируя российское видение, начальник ГУР отметил, что враг стремится к тому, "чтобы мы признали территорию, которую они захватили, российской".

Он отметил, что тогда бы враг "праздновал победу".

"Этого никогда не произойдет", - подчеркнул Буданов.

Напомним, недавно посол Украины в Германии Алексей Макеев недавно заявил, что новые "минские соглашения" приведут к очередному замораживанию войны с Россией, а не ее окончанию.