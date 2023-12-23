Путін передав дипломатичними каналами, що готовий заморозити війну в Україні, - NYT

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Видання зазначає, що під час нещодавньої дипломатії "чорними каналами" Путін подав сигнал, що він готовий укласти угоду щодо заморожування війни.

За словами двох колишніх високопоставлених російських чиновників, близьких до Кремля, а також американських і міжнародних чиновників, які отримали послання від посланців Путіна, через посередників він готовий до припинення вогню, яке заморозить бойові дії на нинішніх лініях, що далеко не відповідає його прагненню домінувати в Україні.

Насправді, за словами американських чиновників, Путін також надсилав пропозиції про припинення вогню роком раніше, восени 2022 року.

"Ця тиха пропозиція, про яку раніше не повідомлялося, була зроблена після того, як Україна розгромила російську армію на північному сході країни. За їхніми словами, Путін дав зрозуміти, що він задоволений захопленою Росією територією і готовий до перемир'я", - зазначає видання.

Одержимий бойовими успіхами Росії і тим, що він вважає своєю історичною місією з повернення "споконвічно російських земель", він прагне до того, щоб більшість росіян продовжували жити звичайним життям. Готуючи Росію до багаторічної війни, він водночас непомітно намагається дати зрозуміти, що готовий її закінчити.

"Він дійсно готовий зупинитися на нинішніх позиціях. Він не бажає відступати ні на метр", - сказав один із колишніх високопоставлених російських чиновників, передаючи повідомлення, яке, за його словами, тихо посилає Кремль.

За словами нинішніх і колишніх чиновників, Путін бачить збіг чинників, що створюють сприятливий момент для укладення угоди: поле бою, яке, схоже, зайшло в глухий кут, наслідки невдалого наступу в Україні, ослаблення підтримки на Заході та, починаючи з жовтня, відволікаючий фактор війни в Газі.

При цьому прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання про те, чи готова Росія до припинення вогню на нинішній лінії фронту, послався на недавні коментарі диктатора, що цілі Росії у війні не змінилися.

"Путін дійсно готовий до переговорів, і він про це говорив. Росія, як і раніше, готова, але виключно для досягнення своїх власних цілей", - заявив він.

Переговори з Росією

Минулого року президент Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про неможливість переговорів із диктатором Володимиром Путіним.

Для відновлення переговорів Росія має:

повністю залишити територію України;

змінити політичну еліту;

визнати військові злочини;

видати організаторів війни для трибуналу

Нещодавно радник глави Офісу президента Михайло Подоляк закликав світ припинити жити ілюзіями та намагатися знайти "інший вихід", окрім поразки Росії.

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