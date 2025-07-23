Цього не можна робити після тривоги: у ДСНС пояснили, як вберегти себе й дітей

Як поводитись після обстрілу і чого робити ніяк не можна

"Ділимося алгоритмом дій, якого слід дотримуватися після атак. Особливо якщо у вас є діти чи ви йдете на прогулянку з домашнім улюбленцем", - наголосили рятувальники.

Перш за все українцям радять не поспішати виходити на вулицю одразу після відбою повітряної тривоги.

"Будьте уважні: дивіться під ноги та не сходьте з асфальтованих доріжок", - додали фахівці.

Виходити надвір після відбою повітряної тривоги поспішати не варто (ілюстрація: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Рятувальники пояснили, що після обстрілу біля будинку (та в інших локаціях) можна натрапити на уламки ракет, дронів і навіть касетні боєприпаси, які не здетонували.

"Будьте уважні та обережні!.. Вони становлять серйозну небезпеку, бо можуть вибухнути будь-якої миті при найменшому контакті", - наголосили у ДСНС.

Уточнюється, що навіть якщо вибухи під час ворожої атаки лунали не у вашому районі, такі елементи можуть розлетітися на значну відстань - у парки, двори, на тротуари, навіть на припарковані транспортні засоби.

"Деякі з них можуть бути схожими на іграшкові м'ячики... Нагадайте дітям: ні в якому разі не підходити й не торкатися сторонніх предметів", - додали експерти.

Після ворожих обстрілів дітям і дорослим потрібно бути максимально обачними (ілюстрація: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Тим із громадян, кому потрібно вийти на прогулянку з домашнім улюбленцем, також радять бути обережними:

не відпускати тварину з повідця ;

; не дозволяти їй бігати самостійно.

"Адже навіть ваш щоденний маршрут може бути небезпечним", - нагадали українцям.

Після обстрілу тварин з повідця відпускати не варто (ілюстрація: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Дорослим у ДСНС порадили:

не дозволяти дітям гратися на вулиці одразу після відбою тривоги;

одразу після відбою тривоги; нагадувати дітям про правила безпеки перед прогулянкою;

пояснювати дітям, що будь-який чужий чи незнайомий предмет може бути небезпечним;

слідкувати за дітьми - щоб вони не чіпали підозрілих предметів.

Про правила безпеки дітям особливо важливо нагадати перед прогулянкою (ілюстрація: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Насамкінець тим, хто побачив уламок дрона, ракети чи будь-який інший невідомий предмет, обов'язково потрібно:

не підходити до знахідки ;

; не чіпати її;

відійти назад тим самим шляхом (яким ви до неї наблизились);

зателефонувати за номером 101;

описати місце знахідки й вказати адресу.

Про невідомі предмети, знайдені на вулиці, потрібно повідомляти фахівців (ілюстрація: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

"Проста обережність рятує життя", - нагадали спеціалісти й закликали ділитись цією інформацією з рідними та друзями, щоб кожна людина була у безпеці.

Публікація рятувальників (скриншот: facebook.com/DSNS.GOV.UA)