Українцям розповіли про нову "невидиму загрозу" та алгоритм дій, аби вберегти життя
Українцям розповіли про нову "невидиму загрозу" на території нашої країни - касетні елементи ракети Х-101.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДСНС України у Facebook.
Як виглядають і чим небезпечні ці кульки
Згідно з інформацією рятувальників, касетні елементи ракети Х-101 є новою "невидимою загрозою" для громадян.
Уточнюється, що ці елементи мають невеликий розмір і можуть виглядати як залізний м'ячик.
"Але їх вибухівка призначена для заподіяння значної шкоди. Вони можуть здаватися нешкідливими, але містять велику кількість вибухової речовини", - розповіли українцям.
Касетні елементи ракети Х-101 (інфографіка: facebook.com/MNS.GOV.UA)
Як вберегти життя та здоров'я
Експерти наголошують: небезпека постійно набирає нових "форм".
"Крилата ракета Х-101 містить касетні елементи у вигляді кульок, які можуть бути надзвичайно небезпечними для цивільних. Вони можуть залишатися нерозірваними та бути активною загрозою для людей на багато місяців або навіть років після удару", - пояснили у ДСНС.
Виходячи з цього, дітям і дорослим категорично забороняється:
- чіпати такі елементи руками
- наближатися до підозрілих предметів
- піднімати або переміщати їх
Правила поведінки з небезпечними об'єктами (інфографіка: facebook.com/MNS.GOV.UA)
"Дізнайся про нову загрозу на нашій території - касетні елементи ракети Х-101. Дій правильно, якщо їх побачиш. Стій. Не чіпай. Телефонуй "101", - підсумували рятувальники.
Допис ДСНС (скриншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)
Нагадаємо, раніше у ДСНС розповіли, чим небезпечні уламки ракет і дронів, та як із ними поводитись.
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