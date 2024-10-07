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Українцям розповіли про нову "невидиму загрозу" та алгоритм дій, аби вберегти життя

Понеділок 07 жовтня 2024 16:30
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Українцям розповіли про нову "невидиму загрозу" та алгоритм дій, аби вберегти життя Касетні елементи ракети Х-101 становлять серйозну загрозу (фото: facebook.com/MNSZhytomyr)
Автор: Ірина Костенко

Українцям розповіли про нову "невидиму загрозу" на території нашої країни - касетні елементи ракети Х-101.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДСНС України у Facebook.

Як виглядають і чим небезпечні ці кульки

Згідно з інформацією рятувальників, касетні елементи ракети Х-101 є новою "невидимою загрозою" для громадян.

Уточнюється, що ці елементи мають невеликий розмір і можуть виглядати як залізний м'ячик.

"Але їх вибухівка призначена для заподіяння значної шкоди. Вони можуть здаватися нешкідливими, але містять велику кількість вибухової речовини", - розповіли українцям.

Українцям розповіли про нову &quot;невидиму загрозу&quot; та алгоритм дій, аби вберегти життя

Українцям розповіли про нову &quot;невидиму загрозу&quot; та алгоритм дій, аби вберегти життя

Касетні елементи ракети Х-101 (інфографіка: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Як вберегти життя та здоров'я

Експерти наголошують: небезпека постійно набирає нових "форм".

"Крилата ракета Х-101 містить касетні елементи у вигляді кульок, які можуть бути надзвичайно небезпечними для цивільних. Вони можуть залишатися нерозірваними та бути активною загрозою для людей на багато місяців або навіть років після удару", - пояснили у ДСНС.

Виходячи з цього, дітям і дорослим категорично забороняється:

  • чіпати такі елементи руками
  • наближатися до підозрілих предметів
  • піднімати або переміщати їх

Українцям розповіли про нову &quot;невидиму загрозу&quot; та алгоритм дій, аби вберегти життя

Правила поведінки з небезпечними об'єктами (інфографіка: facebook.com/MNS.GOV.UA)

"Дізнайся про нову загрозу на нашій території - касетні елементи ракети Х-101. Дій правильно, якщо їх побачиш. Стій. Не чіпай. Телефонуй "101", - підсумували рятувальники.

Українцям розповіли про нову &quot;невидиму загрозу&quot; та алгоритм дій, аби вберегти життяУкраїнцям розповіли про нову &quot;невидиму загрозу&quot; та алгоритм дій, аби вберегти життя

Допис ДСНС (скриншот: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Нагадаємо, раніше у ДСНС розповіли, чим небезпечні уламки ракет і дронів, та як із ними поводитись.

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