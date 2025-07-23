Этого нельзя делать после тревоги: в ГСЧС объяснили, как уберечь себя и детей

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям и UNICEF подготовили ряд важных советов для взрослых и детей - как вести себя после вражеского обстрела, чтобы уберечь здоровье и даже жизнь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Facebook.
"Делимся алгоритмом действий, которого следует придерживаться после атак. Особенно если у вас есть дети или вы идете на прогулку с домашним любимцем", - подчеркнули спасатели.
Прежде всего украинцам советуют не спешить выходить на улицу сразу после отбоя воздушной тревоги.
"Будьте внимательны: смотрите под ноги и не сходите с асфальтированных дорожек", - добавили специалисты.
Спасатели объяснили, что после обстрела возле дома (и в других локациях) можно наткнуться на обломки ракет, дронов и даже кассетные боеприпасы, которые не сдетонировали.
"Будьте внимательны и осторожны! Они представляют серьезную опасность, потому что могут взорваться в любой момент при малейшем контакте", - отметили в ГСЧС.
Уточняется, что даже если взрывы во время вражеской атаки раздавались не в вашем районе, такие элементы могут разлететься на значительное расстояние - в парки, дворы, на тротуары, даже на припаркованные транспортные средства.
"Некоторые из них могут быть похожими на игрушечные мячики... Напомните детям: ни в коем случае не подходить и не касаться посторонних предметов", - добавили эксперты.
Тем из граждан, которым нужно выйти на прогулку с домашним любимцем, также советуют быть осторожными:
"Ведь даже ваш ежедневный маршрут может быть опасным", - напомнили украинцам.
Взрослым в ГСЧС посоветовали:
В завершение тем, кто увидел обломок дрона, ракеты или любой другой неизвестный предмет, обязательно нужно:
"Простая осторожность спасает жизни", - напомнили специалисты и призвали делиться этой информацией с родными и друзьями, чтобы каждый человек был в безопасности.
Напомним, ранее мы рассказывали, как спасти жизнь во время воздушной тревоги, если вы находитесь дома, на улице, или же в транспортном средстве.
Кроме того, мы объясняли, как нужно действовать во время массовых случаев - взрывов, обвалов или вражеских атак по гражданской инфраструктуре, а также чего делать при этом категорически нельзя.
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