Этого нельзя делать после тревоги: в ГСЧС объяснили, как уберечь себя и детей

Как вести себя после обстрела и чего делать никак нельзя

"Делимся алгоритмом действий, которого следует придерживаться после атак. Особенно если у вас есть дети или вы идете на прогулку с домашним любимцем", - подчеркнули спасатели.

Прежде всего украинцам советуют не спешить выходить на улицу сразу после отбоя воздушной тревоги.

"Будьте внимательны: смотрите под ноги и не сходите с асфальтированных дорожек", - добавили специалисты.

Выходить на улицу после отбоя воздушной тревоги спешить не стоит (иллюстрация: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Спасатели объяснили, что после обстрела возле дома (и в других локациях) можно наткнуться на обломки ракет, дронов и даже кассетные боеприпасы, которые не сдетонировали.

"Будьте внимательны и осторожны! Они представляют серьезную опасность, потому что могут взорваться в любой момент при малейшем контакте", - отметили в ГСЧС.

Уточняется, что даже если взрывы во время вражеской атаки раздавались не в вашем районе, такие элементы могут разлететься на значительное расстояние - в парки, дворы, на тротуары, даже на припаркованные транспортные средства.

"Некоторые из них могут быть похожими на игрушечные мячики... Напомните детям: ни в коем случае не подходить и не касаться посторонних предметов", - добавили эксперты.

После вражеских обстрелов детям и взрослым нужно быть максимально осмотрительными (иллюстрация: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Тем из граждан, которым нужно выйти на прогулку с домашним любимцем, также советуют быть осторожными:

не отпускать животное с поводка ;

; не позволять ему бегать самостоятельно.

"Ведь даже ваш ежедневный маршрут может быть опасным", - напомнили украинцам.

После обстрела животных с поводка отпускать не стоит (иллюстрация: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Взрослым в ГСЧС посоветовали:

не позволять детям играть на улице сразу после отбоя тревоги;

сразу после отбоя тревоги; напоминать детям о правилах безопасности перед прогулкой;

объяснять детям, что любой чужой или незнакомый предмет может быть опасным;

следить за детьми - чтобы они не трогали подозрительных предметов.

О правилах безопасности детям особенно важно напомнить перед прогулкой (иллюстрация: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

В завершение тем, кто увидел обломок дрона, ракеты или любой другой неизвестный предмет, обязательно нужно:

не подходить к находке ;

; не трогать ее;

отойти назад тем же путем (которым вы к ней приблизились);

позвонить по номеру 101;

описать место находки и указать адрес.

О неизвестных предметах, найденных на улице, нужно сообщать специалистам (иллюстрация: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

"Простая осторожность спасает жизни", - напомнили специалисты и призвали делиться этой информацией с родными и друзьями, чтобы каждый человек был в безопасности.

Публикация спасателей (скриншот: facebook.com/DSNS.GOV.UA)