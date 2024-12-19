ЦНАП переходить на електронну систему "Вулик": спростять отримання адмінпослуг

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.

Кабмін затвердив постанову щодо автоматизації системи "Вулик"

Кабінет Міністрів України затвердив нову постанову, яка унормовує автоматизацію центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) за допомогою системи "Вулик". Ця електронна система дозволяє значно спростити і прискорити процес отримання адміністративних послуг для громадян, а також оптимізувати роботу адміністраторів.

Система "Вулик" автоматизує низку важливих процесів у ЦНАПах, таких, як обробка запитів відвідувачів, перевірка даних, створення звітів та багато іншого.

Цифровізація адміністративних послуг

Завдяки системі "Вулик", ЦНАПи зможуть перейти на безкоштовну електронну систему, що дозволить значно покращити взаємодію з громадянами. Тепер процес подачі запитів і отримання послуг стане ще простішим. Оновлена система враховує не лише потреби користувачів, а й вимоги державних установ.

Мережа ЦНАПів України: понад 5 тисяч точок доступу

Мережа ЦНАПів в Україні вже налічує понад 5 тисяч точок доступу. З огляду на швидке зростання цієї мережі та збільшення запитів від громадян, Міністерство цифрової трансформації ініціювало оновлення системи, щоб покращити обслуговування і забезпечити високий рівень послуг.

Новий функціонал системи "Вулик" був створений з урахуванням потреб як громадян, так і надавачів державних послуг, що дозволить знизити навантаження на ЦНАПи та підвищити ефективність роботи.

"Вулик" допомагає зробити процес отримання адміністративних послуг більш простим та швидким. Завдяки автоматизації, відвідувачі ЦНАПів можуть значно зекономити час на виконання формальних процедур, а адміністраторам забезпечується можливість більш якісно і швидко обробляти документи.