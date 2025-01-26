Як в пару кліків зареєструвати нерухоме майно у "Дії": інструкція
На порталі "Дія" доступна послуга реєстрації нерухомого майна, проте її використання передбачає низку певних умов.
Як зареєструвати нерухоме майно у "Дії" - в матеріалі РБК-Україна.
Онлайн:
- для реєстрації знадобиться електронний підпис;
- зареєструйтеся або авторизуйтеся на порталі diia.gov.ua, використовуючи електронний підпис;
- перевірте особисті дані у профілі користувача та оновіть їх за потреби;
- заповніть онлайн-форму для отримання послуги;
- завантажте документи про зареєстровані речові права на об'єкт нерухомості до 1 січня 2013 року у форматі PDF;
- перевірте сформовану заяву та підпишіть її за допомогою кваліфікованого електронного підпису.
Офлайн:
- для подачі документів знадобляться паспорт, ідентифікаційний код платника податків та правовстановлюючі документи на нерухоме майно або їх копії;
- зверніться до нотаріуса або реєстратора з цими документами. Послуга є безоплатною;
- реєстратор або нотаріус формує письмовий запит до Бюро технічної інвентаризації (БТІ) для уточнення інформації про право власності та передає його вам для подальшого звернення;
- подайте запит до відповідного комунального підприємства БТІ за територіальною прив’язкою нерухомого майна;
- БТІ надає паперову довідку з печаткою та підписом виконавця або керівника протягом 30 днів;
- повторно зверніться до нотаріуса або реєстратора з пакетом документів, зазначеним раніше, та отриманою довідкою з БТІ для завершення оформлення послуги.
Процес державної реєстрації займає до п’яти робочих днів.
Якщо право власності на об’єкт нерухомого майна було зареєстровано в БТІ виключно на паперових носіях, розгляд заяви може призупинитися. У такій ситуації реєстратор надсилає запит до БТІ для перевірки інформації про право власності. Відповідь на запит від БТІ може тривати до 30 робочих днів.
Чи можливе відмовлення в державній реєстрації прав?
Так, відмову в реєстрації можуть надати, якщо є певні обставини, наприклад:
- заяву подано особою, яка не має на це повноважень;
- надані документи не підтверджують факт набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно;
- на майно вже зареєстровано право власності.
"Дія"
"Дія" - це електронний сервіс, який було створено для надання державних послуг онлайн. За допомогою порталу та мобільного додатку громадяни можуть отримувати документи в цифровому форматі, подавати заяви, реєструвати бізнес, нерухомість, автомобілі, отримувати довідки та багато іншого.
Нещодавно РБК-Україна розповідало про те, як в "Дії" отримати грант на власну справу.
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